24.11.2021 11:25 Евгений Клочко

Поезда западного направления не будут ходить через Харьков: причины и сроки

На время ремонтных работ в декабре меняется расписание поездов харьковского направления.



РЕДПОСТ

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт "Укрзалізниці". По информации украинского железнодорожного перевозчика, в период с 15 по 20 декабря временно меняется расписание движения поездов, следующих через Харьков. Связано это с плановыми ремонтными работами по станции Люботин.

График 16 поездов, которые будут следовать через Харьков, может быть смещен на 30 минут. Данные изменения будут отражены в расписании и системе продаж уже с 24 ноября.

Кроме того, для рейсов № 142/141-114/113 Львов – Бахмут и № 1/2 Ивано-Франковск – Константиновка в обоих направлениях на указанный период будет изменен маршрут в объезд Харькова.

Таким образом, с 15 по 20 декабря поезда, рейсом Львов — Бахмут — Львов не будут останавливаться на станциях Святогорск, Изюм, Балаклея, Харьков. одновременно с этим будут добавлены остановки на станциях Славянск и Лозовая. А с маршрута Ивано-Франковск — Константиновка — Ивано-Франковск будут исключены остановки на станциях Святогорск, Изюм, Лиман, Славянский курорт, Харьков, а добавлены остановки на станциях Славянск и Лозовая.

Обращаем внимание пассажиров, что эти изменения относятся исключительно к рейсам в период с 15 по 20 декабря, продажа на которые была временно ограничена на время доработки графика.

Напомним, с 10 октября "Укрзалізниця" возобновляет движение поездов в Польшу . Продажа железнодорожных билетов по направлению «Киев-Пшемысль» стартует с 1 октября. На заданном маршруте, будет работать поезд марки «Hyundai Интерсити+».