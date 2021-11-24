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24.11.2021  11:25   Евгений Клочко

Поезда западного направления не будут ходить через Харьков: причины и сроки

На время ремонтных работ в декабре меняется расписание поездов харьковского направления.


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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт "Укрзалізниці". По информации украинского железнодорожного перевозчика, в период с 15 по 20 декабря временно меняется расписание движения поездов, следующих через Харьков. Связано это с плановыми ремонтными работами по станции Люботин.
 
График 16 поездов, которые будут следовать через Харьков, может быть смещен на 30 минут. Данные изменения будут отражены  в расписании и системе продаж уже с 24 ноября. 
Кроме того, для рейсов № 142/141-114/113 Львов – Бахмут и № 1/2 Ивано-Франковск – Константиновка в обоих направлениях на указанный период будет изменен маршрут в объезд Харькова. 
 
 
Таким образом, с 15 по 20 декабря поезда, рейсом  Львов — Бахмут — Львов не будут останавливаться на станциях Святогорск, Изюм, Балаклея, Харьков. одновременно с этим будут добавлены остановки на станциях Славянск и Лозовая. А с маршрута Ивано-Франковск — Константиновка — Ивано-Франковск будут исключены остановки на станциях Святогорск, Изюм, Лиман, Славянский курорт, Харьков, а добавлены остановки на станциях Славянск и Лозовая.
 
Обращаем внимание пассажиров, что эти изменения относятся исключительно к рейсам в период с 15 по 20 декабря, продажа на которые была временно ограничена на время доработки графика.
 
Напомним, с 10 октября "Укрзалізниця" возобновляет движение поездов в Польшу. Продажа железнодорожных билетов по направлению «Киев-Пшемысль» стартует с 1 октября. На заданном маршруте, будет работать поезд марки «Hyundai Интерсити+».
 
Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  поезд, расписание, укрзализниця, харьков
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