24.11.2021 11:10 Виталий Хиневич

В Харькове создали тренажер на знание украинского языка (видео)

При помощи онлайн ресурса можно проверить свои знания государственного языка.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «KHARKIV Today».

Отмечается, что в Харьковском национальном экономическом университете создали чат-бот в телеграмме, который позволит проверить знание и поможет сдать экзамен на владение украинским языком.

Тренажер предлагает различные задания, в частности объединить слова в словосочетания, составить логическое предложение и проверить правописание слов.

Для желающих проверить свои знания создали обучающее видео, которое позволит адаптироваться в программном обеспечении.

Напомним, в Украине начал работу чат-бот от патрульной полиции. При помощи нового программного обеспечения можно сообщать о выявленных наркотических веществах и гражданах, причастных к их сбыту.