24.11.2021 11:10 Виталий Хиневич
В Харькове создали тренажер на знание украинского языка (видео)
При помощи онлайн ресурса можно проверить свои знания государственного языка.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на издание «KHARKIV Today».
Отмечается, что в Харьковском национальном экономическом университете создали чат-бот
в телеграмме, который позволит проверить знание и поможет сдать экзамен на владение украинским языком.
Тренажер предлагает различные задания, в частности объединить слова в словосочетания, составить логическое предложение и проверить правописание слов.
Для желающих проверить свои знания создали обучающее видео, которое позволит адаптироваться в программном обеспечении.
Напомним, в Украине начал работу чат-бот
от патрульной полиции. При помощи нового программного обеспечения можно сообщать о выявленных наркотических веществах и гражданах, причастных к их сбыту.
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