    
Главная Новости Харькова Общество В Харькове создали тренажер на знание украинского языка (видео)
24.11.2021  11:10   Виталий Хиневич

В Харькове создали тренажер на знание украинского языка (видео)

При помощи онлайн ресурса можно проверить свои знания государственного языка.

Чат-бот украинского языка
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «KHARKIV Today».
 
Отмечается, что в Харьковском национальном экономическом университете создали чат-бот в телеграмме, который позволит проверить знание и поможет  сдать экзамен на владение украинским языком. 
 
Тренажер предлагает различные задания, в частности объединить слова в словосочетания, составить логическое предложение и проверить правописание слов. 
 
Для желающих проверить свои знания создали обучающее видео, которое позволит адаптироваться в программном обеспечении. 
 

Напомним, в Украине начал работу чат-бот от патрульной полиции. При помощи нового программного обеспечения можно сообщать о выявленных наркотических веществах и гражданах, причастных к их сбыту.
 
Источник:   KHARKIV Today
 Тэги:  чат-бот, знание украинского языка, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.11 Общество Борьба с наркотиками в Украине: начал работу чат-бот от патрульной полиции 22.03 Общество Харьковчане могут анонимно сообщать о распространении наркотиков в чат-бот @StopDanger 22.03 Общество Харьковская полиция совместно с городскими властями и общественностью запускает чат-бот «StopDanger» по борьбе с наркопреступностью
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 