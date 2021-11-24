24.11.2021 10:55 Керимханов Амирлан

Чем украинцам нравится удаленная работа

Удаленная работа открыла для украинцев массу возможностей для подработки. Некоторые и вовсе перешли на фриланс, так этот вид деятельности имеет свои преимущества.

В период карантина перевод сотрудников на удаленную работу стало спасением для фирм и компаний, которые работают в регионах с высоким эпидемическим риском. Рассмотрим пять основных преимуществ, благодаря которым украинцам понравилась удаленка.

Не нужно ездить в офис

На поездки тратится много времени. Этот момент особенно актуален для больших городов, где половину рабочего дня можно провести в пробках на дорогах. Удаленка позволяет сэкономить это время, чтобы потом использовать его для саморазвития, дополнительного заработка, пребывания с семьей.

Можно самостоятельно планировать свое время

Если видом деятельности выбран фриланс, то четкого графика нет. Есть только необходимость выполнить взятый заказ или поручение в определенный срок. Не нужно ходить в дневные или ночные смены по указанию начальства. Каждый фрилансер сам распоряжается своим временем, может взять выходной или отпуск в любое удобное для себя время.

Заработок на своем хобби

Удаленка дает возможности реализоваться в своем увлечении. Например, можно продавать свои вышивки, писать статьи под заказ, играть в онлайн покер. Что касается покера, некоторые игроки сумели превратить свое увлечение популярной азартной игрой в способ стабильного заработка.

Но играть нужно на проверенных площадках, например, таких как ПокерМатч https://poker-experts.com.ua/ru/rumy/pokermatch/otzyvy/ , поскольку у этого рума многолетняя история и масса положительных отзывов. Также можно участвовать в турнирах с призовыми фондами в сотни тысяч долларов. Разумеется, что к такому головокружительному успеху нужно долго идти, но и результаты впечатляют.

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Для игроков из Украины нет никаких сложностей при регистрации в большинстве известных покер-румах. Баланс пополняется с банковской карты, на нее же потом выводится выигрыш.

Нет надоедливых коллег

Удаленка хорошо подходит людям, которые не любят быть в коллективе. При деятельности в удаленном режиме они получают следующие преимущества:

нет сплетен и обсуждения вашего внешнего вида, манеры общения;

не нужно подстраиваться под чье-то настроение;

легче сконцентрироваться на своих профессиональных задачах, так как будет меньше отвлекающих ситуаций.

Удаленка оптимально подходит интровертам, которые испытывают трудности с общением в коллективе. Работа дома может стать для них продуктивнее, получится добиться внушительных результатов.

Высокая мобильность

Работая на удаленке, можно взять ноутбук или смартфон, чтобы продолжить деятельность в другом месте. Например, поехать на дачу, в гости к родственникам, в санаторий.