22.11.2021 20:12 Дмитрий Колоней

Почему Укрзалiзниця не продает билеты из Харькова в Киев и Западную Украину

Харьковчане не могут купить билеты на поезда в Киев, Львов и другие города в западном направлении.



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Как сообщает РЕДПОСТ , "Укрзалізниця" приостановила их продажу на период с 15 до 25 декабря. Одна из причин - ремонт на участке железной дороги в Люботине, вторая - новое расписание движения поездов, которое никак не упорядочат.

Многие харьковчане планируют провести предновогодние дни и рождественские праздники в Карпатах, Киеве, Львове и других туристических местах. Но в этом году путешественники столкнулись с серьезной проблемой: на вторую половину декабря невозможно купить билет из Харькова в западном направлении.

Когда харьковчне пытаются купить билеты на Запаную Украину на сайте "Укрзалізниці" оказывается, что их нет в продаже.

В обратном направлении билеты тоже не продают. С другой стороны, жители Харьковщины сталкиваются с проблемой, когда купить билеты, например, на поезд Лисичанск-Ужгород удалось, а вот обратных нет. Приходится решать влопрос, возвращаясь автобусом.

Многие харьковчане надеялись воспользоваться предложенной железнодорожниками скидкой на скоростные поезда "Интерсити". Если купить билет за 30-90 дней, то можно сэкономить от 10 до 40%. Но не вышло: реклама акции на сайте перевозчика есть, а билетов нет.

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На сайте "Укрзалізниці" нет никаких объяснений внезапного исчезновения билетов. В контакт-центре компании отвечают, что причиной всему — ремонт.

"Продажа билетов временно закрыта в связи с проведением ремонтных работ на участке Люботин. После завершения ремонтных работ продажа будет возобновлена, как только появится техническая возможность", — рассказали в компании.

Железнодорожники уточняют: поезда в это время будут ходить, просто возможны задержки — путевые работы замедляют движение. Специалисты пока не посчитали, на какое точно время будут отставать поезда, значит, не могут составить расписание. В справочной службе Люботинского вокзала говорят, что о предстоящем ремонте им известно, но вот о подробностях высшее руководство пока не сообщало.

"Поезд №77/78 из Харькова в Мариуполь будет приезжать на 2 часа 5 минут быстрее, чем по старому графику, а в обратном направлении — на 3 часа 29 минут быстрее", — обещает сайт перевозчика. А в справочном центре советуют: "Попробуйте купить билеты с 12 числа. Тогда уже будет новое расписание". Новое расписание, которое вступает в силу 12 декабря, официально обнародовали 20 ноября. Но с ремонтами его пока не согласовали.

Напомним, с 10 октября Укрзализныця возобновляет движение поездов в Польшу. Продажа железнодорожных билетов по направлению «Киев-Пшемысль» стартует с 1 октября. На заданном маршруте, будет работать поезд марки «Hyundai Интерсити+».