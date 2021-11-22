В Украине появился новый вид мошенничества на военнослужащих

22.11.2021 20:31 Дмитрий Колоней

СБУ информирует харьковчан как действовать, если звонят по телефону мошенники.

Аферисты звонят вечером или ночью, воздействуя на эмоции человека.

Разговор строят по схеме: «Вам знаком (имя близкого человека – сына, брата, мужа…)? Он сейчас у нас, он попал в плен. Хотите освободить – нужно заплатить…». В этой ситуации самое важное: не поддаваться эмоциям и не нервничать. Не стоит расспрашивать подробности мошенников, потому что для них это дополнительная возможность продолжать разговор в желаемом для них русле и оказывать на вас психологическое давление. Цель таких звонков всегда одна – заставить вас, «спасая» родственника, перевести деньги на определенный банковский счет или на названную мошенниками сим-карту. Иногда злоумышленники просят не отключать телефон, чтобы избавить людей от возможности перезвонить родственникам и выяснить настоящую ситуацию. А иногда меняют голос и представляются родственниками. Но это не должно повлиять на ваше решение получить информацию от первоисточника.

В СБУ отмечают, что не стоит поддаваться на эмоции. Нужно помнить, что все слова этих мошенников – ложь, с близким человеком все в порядке (насколько это возможно на фронте), цель мошенников только одна – заставить паникующего человека перевести деньги на банковский счет или сим-карту, которые указывают злоумышленники.

Что надо сделать, чтобы не стать жертвами мошенников:

не паниковать и не выполнять никаких условий; можно потребовать у мошенников озвучить ряд данных про родственника: фамилия, имя, отчество, дата рождения, воинская часть, в которой близкий человек служит, город, в котором она базируется на текущий момент. Есть почти стопроцентная вероятность, что мошенник “засыпется” уже на первом - втором вопросе, так как номер, по которому звонят, был выбран случайно; сбросить и перезвонить человеку, который якобы “попал в плен”; не передавать никаких денег, не предоставлять никаких личных данных.

В СБУ добавили, что если человек стал жертвой мошенников, которые рассказывают сказки про “попавшего в плен”, то стоит обратиться в правоохранительные органы. Однако если человек действительно находится в плену боевиков, а за его освобождение требуют деньги – нужно немедленно звонить в объединенный центр по координации поиска, освобождению незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установлению местонахождения без вести пропавших в районе проведения ООС по телефону (044) 255-84-35 или на горячую линию СБУ.