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22.11.2021  20:31   Дмитрий Колоней

В Украине появился новый вид мошенничества на военнослужащих

СБУ информирует харьковчан как действовать, если звонят по телефону мошенники.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на СБУ, активизировлась новая мошенническая схема под условным названием “ваш сын в плену”. Мошенники преимущественно атакуют тех, чьи родственники проходят службу в зоне ООС на Донбассе/
 
Аферисты звонят вечером или ночью, воздействуя на эмоции человека.
 
Разговор строят по схеме: «Вам знаком (имя близкого человека – сына, брата, мужа…)? Он сейчас у нас, он попал в плен. Хотите освободить – нужно заплатить…».
В этой ситуации самое важное: не поддаваться эмоциям и не нервничать. Не стоит расспрашивать подробности мошенников, потому что для них это дополнительная возможность продолжать разговор в желаемом для них русле и оказывать на вас психологическое давление.
Цель таких звонков всегда одна – заставить вас, «спасая» родственника, перевести деньги на определенный банковский счет или на названную мошенниками сим-карту. 
Иногда злоумышленники просят не отключать телефон, чтобы избавить людей от возможности перезвонить родственникам и выяснить настоящую ситуацию. А иногда меняют голос и представляются родственниками. Но это не должно повлиять на ваше решение получить информацию от первоисточника.
 
 
В СБУ отмечают, что не стоит поддаваться на эмоции. Нужно помнить, что все слова этих мошенников – ложь, с близким человеком все в порядке (насколько это возможно на фронте), цель мошенников только одна – заставить паникующего человека перевести деньги на банковский счет или сим-карту, которые указывают злоумышленники.
 
Что надо сделать, чтобы не стать жертвами мошенников:
  1. не паниковать и не выполнять никаких условий;
  2. можно потребовать у мошенников озвучить ряд данных про родственника: фамилия, имя, отчество, дата рождения, воинская часть, в которой близкий человек служит, город, в котором она базируется на текущий момент. Есть почти стопроцентная вероятность, что мошенник “засыпется” уже на первом - втором вопросе, так как номер, по которому звонят, был выбран случайно;
  3. сбросить и перезвонить человеку, который якобы “попал в плен”;
  4. не передавать никаких денег, не предоставлять никаких личных данных.
В СБУ добавили, что если человек стал жертвой мошенников, которые рассказывают сказки про “попавшего в плен”, то стоит обратиться в правоохранительные органы. Однако если человек действительно находится в плену боевиков, а за его освобождение требуют деньги – нужно немедленно звонить в объединенный центр по координации поиска, освобождению незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установлению местонахождения без вести пропавших в районе проведения ООС по телефону (044) 255-84-35 или на горячую линию СБУ.
 
Напомним, что ранее мы сообщали о провале телефонного мошенника.

 

Тэги:  мошеничество, афера, харьков, украина
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