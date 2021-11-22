22.11.2021 20:51

"Слуга Народа" Куницкий нарушил ПДД, спеша на выездное заседание ВР по безопасности движения в Харькове

Народный депутат-блогер Куницкий, который сегодня, 22 ноября, приехал в Харьков на выездное заседание Верховной Рады, связанное с безопасностью дорожного движения, получил штраф за нарушение ПДД и пытается его оспорить.

Адвокат Александра Куницкого

Как сообщает РЕДПОСТ , нардеп от "Слуг Народа" Александр Куницкий, известный как блогер ZPSanek, направляясь на комитет по безопасности дорожного движения, сам нарушил пункт 5.16 правил дорожного движения, за что был остановлен экипажем патрульной полиции. Знаково, что Куницкий совершил нарушение ПДД именно на перекрестке, где произошло резонансное ДТП при участии Зайцевой и Дронова.

Народный депутат в свойственной себе манере стал конфликтовать со стражами порядка, а в дальнейшем стал ходатайствовать о переносе рассмотрения дела на более позднее время.

Вечером на рассмотрение дела по нарушению ПДД Куницкий не явился. Вместо него приехал адвокат, который попросил предоставить видео доказательства факта нарушения его подзащитным ПДД. Представитель Куницкого также попросил перенести дату следующего рассмотрения дела минимум до 30 ноября, аргументируя это необходимостью изучения материалов дела. Однако инспектор отклонил данную просьбу и назначил заседание уже на 23 ноября на 19.00.

В случае доказательства вины, нардеп, согласно ч.1 ст.122 КУоАП, должен оплатить 340 гривен штрафа в пользу государства.

Примечательно, что сам Александр Куницкий, еще до своей депутатской деятельности был известен как автоблогер, который в своих видео в хамской манере общался с правоохранителями. Неудивительно, что на дорогах Харьковщины развелось масса последователей подобного рода поведения.

Чего стоит один только Коля Харьковский, подозреваемый в смертельном ДТП на проспекте Гагарина 26 октября. На кадрах, опубликованных в харьковских телеграмм-каналах уже после ДТП, Коля Харьковский со своим товарищем предлагают инспектору, остановившему их за нарушение ПДД, "пойти нах..".

Вот таких последователей Александр Куницкий вырастил на своих видео.

Стоит отметить, что именно сегодня в Харькове проходило выездное заседании Верховной рады по вопросам безопасности на дорогах. Искали пути, как улучшить ситуацию на дорогах и какие меры необходимо предпринимать к нарушителям, чтобы обеспечить безопасность на дорогах. Как раз членом этого комитета и является народный депутат и в прошлом автоблогер Александр Куницкий.