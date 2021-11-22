22.11.2021 21:30

Скончалась известная актриса и уроженка Харьковщины Нина Русланова

На 76-м году жизни от ковида умерла любимая многими поколениями актриса Нина Русланова.



Фото из открытых источников

Родилась любимица миллионов 5 декабря 1945 года на Харьковщине, в Богодухове. Росла в детском доме выбрав сама имя и день рождения.

Заслуженная артистка РСФСР (17.11.1982).

Народная артистка РФ (26.01.1998).

Не сразу ее путь вывел на театральные подмостки. Окончив в 1960 году строительное училище, она поработала штукатуром.

Но затем поступила в Харьковский театральный институт, через два года поехала в Москву - поступила в Театральное училище им. Б.В. Щукина, в мастерскую В. Львовой и Л. Шихматова, где среди ее однокурсников было множество будущих звезд экрана.

После окончание а 1969 году училища выбрала Театр им. Е.Вахтангова, проработала в нем 15 лет.

В 1982-1983 гг. играла в спектаклях Московского драматического театра "Сфера".

В 1985-1988 гг. - актриса Театра им. Маяковского.

Работала в театре им. Рубена Симонова с 1987 года.

Дебютировала в кино в 1967 году в роли Надежды в фильме Киры Муратовой "Короткие встречи", будучи студенткой 2-го курса. Зрители помнят ее роли в картинах "Собачье сердце", "Афоня", "Тени исчезают в полдень".