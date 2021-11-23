    
Главная В этот день Погода Прогноз погоды в Харькове на вторник, 23 ноября
23.11.2021  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 23 ноября

Вторник начнется хмурой пасмурной погодой, затем небо на непродолжительное время избавится от облаков, но вечером они вернутся снова. Без существенных осадков.

Зеркальная струя Харьков

Со вторника, 23 ноября, в Харькове ожидается понижение температуры. Незначительные осадки в виде мокрого снега и дождя синоптики прогнозируют в южных и восточных районах Харьковской области. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром пасмурно, вероятность осадков 5%. Температура воздуха 0°...+1°C (ощущается как -2°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°...+3°C (ощущается как -2°C). Ветер северный, 3 м/с​​. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2°...-5°C (ощущается как -6°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. В течение всего дня будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Магнитных бурь эксперты не прогнозируют.

Народные приметы. Иней на деревьях предвещал мороз, а туман — тепло. Однако, если в этот день на деревьях иней лежал с утра, то до самого Введения (4 декабря) морозы будут сменяться оттепелью.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.11 Общество Погодные условия изменятся: что ждать украинцам 22.11 Погода Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 22 ноября 21.11 Криминал и происшествия Египет прибывает во власти песчаной бури (видео)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 