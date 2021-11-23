23.11.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 23 ноября

Вторник начнется хмурой пасмурной погодой, затем небо на непродолжительное время избавится от облаков, но вечером они вернутся снова. Без существенных осадков.

Со вторника, 23 ноября, в Харькове ожидается понижение температуры. Незначительные осадки в виде мокрого снега и дождя синоптики прогнозируют в южных и восточных районах Харьковской области. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром пасмурно, вероятность осадков 5%. Температура воздуха 0°...+1°C (ощущается как -2°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°...+3°C (ощущается как -2°C). Ветер северный, 3 м/с​​. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2°...-5°C (ощущается как -6°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. В течение всего дня будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Магнитных бурь эксперты не прогнозируют.



Народные приметы. Иней на деревьях предвещал мороз, а туман — тепло. Однако, если в этот день на деревьях иней лежал с утра, то до самого Введения (4 декабря) морозы будут сменяться оттепелью.