16.11.2021 12:11 Рита Парфенова

В Харькове умер известный скульптор Сейфаддин Гурбанов

Сейфаддин Гурбанов скончался на 60-м году жизни.



city.kharkov.ua

Народный художник Украины, известный скульптор Сейфаддин Гурбанов скоропостижно скончался 16 ноября в Харькове, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.



Соболезнование родным и близким Сейфаддина Гурбанова выразил Харьковский городской голова Игорь Терехов. «Примите искренние соболезнования в связи с постигшей вас невосполнимой утратой. Ушла целая эпоха. Работы Сейфаддина Гурбанова во многом определили нынешний скульптурный облик Харькова.

Профессионал и непревзойденный мастер, он создал такие памятники, которые стали визитными карточками Харькова и приобрели народную любовь. «Скрипач на крыше», «Первая учительница», «Инспектор ГАИ», «Семь чудес Харькова» и многие другие не оставляют равнодушным никого: порой они просто заставляют улыбнуться, иногда - задуматься о вечном.

И совсем недавно мы вместе открывали памятник в Сквере мыслителей... Он мог сделать еще так много! Но жизнь зачастую бывает несправедлива. Сил вам в это трудное время. Скорбим вместе с вами», - говорится в соболезновании Игоря Терехова.

Сейфаддин Гурбанов Али оглы родился 19 октября 1962 года в Нахичевани Азербайджанской ССР. В 1989 году он окончил Харьковский художественно-промышленный институт. Его творческая и профессиональная жизнь связана с Харьковом. До последнего дня работал доцентом кафедры скульптуры Харьковской государственной академии дизайна и искусств.



Автор многих памятников в Харькове – Александру Невскому на улице Академика Павлова, Илье Мечникову на пересечении улицы Пушкинской и переулка Мечникова, архитектору Алексею Бекетову на улице Сумской, «Скрипач на крыше» на площади Конституции, «Первая учительница» на улице Валентиновской, «Инспектор ГАИ» на улице Ахиезеров. Последняя работа мастера – памятник «Древо жизни», который установлен в Сквере мыслителей в Харькове в знак дружбы между Украиной, Казахстаном и Азербайджаном.

Его авторству принадлежат памятники в других городах – Муслиму Магомаеву в Киеве, Григорию Сковороде в Любляне (Словения) и др. Создал дизайн государственных и международных наград: «Золотой ягуар», «Европейское качество», «Высшая проба», «Золотой меркурий», «1000-летие».



Получил звания Заслуженный художник Украины (2004), Народный художник Украины (2010). Почетный гражданин Харьковской области, награжден Почетным отличием Харьковского областного совета «Слобожанская слава», Международным орденом «Святая София», Международной наградой «Сократ» британского университета в Оксфорде.



Редакция РЕДПОСТ приносит глубокие соболезнования родным и близким Сейфаддина Гурбанова.