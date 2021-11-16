16.11.2021 11:50 Виталий Хиневич

В Харькове пьяный муж совершил насилие над женой и угрожал полицейским

Мужчина, находясь в стадии алкогольного опьянения, совершил акт насилия в отношении своей жены.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что 13 ноября в полицию поступило сообщение от 56-летней жительницы Московского района города, которая рассказала, что против нее совершенно домашнее насилие.

Вместе с гражданкой правоохранители зашли в ее дом, где находился муж, который начал угрожать сотрудникам полиции предметом, похожим на пистолет.

После переговоров мужчина успокоился, но во время фиксирования правонарушения полицейские заметили еще один предмет похожий на пистолет, штык-нож кустарного производства и наручники.

Введу открытия новых деталей на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

Все вышеперечисленные предметы у правонарушителя изъяты, данные внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 263 Уголовного кодекса Украины.

По факту физического и психологического насилия в отношении своей супруги на гражданина был также составлен протокол согласно части 1 статьи 173 Административного кодекса Украины.

Напомним, в Лозовой Харьковской области за 2020 год было зафиксировано 192 случая насилия , среди которых жертвами стали 32 мужчины. А уже за первые 9 месяцев 2021 года – 230 случаев, в 15 из которых пострадали именно мужчины.