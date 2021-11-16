16.11.2021 11:35 Рита Парфенова

Ночью в Харькове сгорел автомобиль

Пожар произошел возле жилой многоэтажки в спальном районе Харькова

Около пяти часов утра 16 ноября на Северном Салтовке сгорел автомобиль Hyundai Elantra, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС. Машина была припаркована возле жилой многоэтажки по улице Леся Сердюка, 16.



Пожар потушили бойцы ГСЧС. Когда они прибыли на вызов, горела передняя часть автомобиля – моторный отсек и салон. Площадь пожара составила около семи квадратных метров.



В течение 10 минут очаг возгорания был локализован, окончательное с огнем было покончено к половине шестого утра.

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Причины, по которым загорелся автомобиль, выясняются.



Ранее мы писали о пожаре в автомобиле ВАЗ «Приора», припаркованном у обочины по проспекту Науки, 13. Причина возникновения пожара стало короткое замыкание электропроводки.