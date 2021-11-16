16.11.2021 12:19 Евгений Клочко

Украинские регионы выходят из "красной" зоны: Ляшко назвал дату

В Минздраве прогнозируют, что уже на следующей неделе регионы начнут выходить из "красной" зоны. Некоторые области практически готовы выйти из зоны "красного" уровня эпидопасности.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на брифинг министра здравоохранения Виктора Ляшко. По его словам, этому предшествовало улучшение ситуации с заболеваемостью COVID-19.

"Начало выхода регионов из "красной" зоны можно ожидать со следующей недели. Есть ряд областей, в которых снизился процент заболеваемости, "выписки" из больниц начали преобладать над госпитализациями, снизился также процент занятости коек с кислородом.

Т.е. своевременно введенные карантинных ограничения позволили нам идти среднестатистическими темпами", - отметил министр.

На сегодняшний день в Украине из 78 тысяч коек, выделенных для лечения коронавирусных пациентов, занято около 49 тысяч. А в целом заполненность койко-мест с кислородом сегодня находится на уровне 64%. Несмотря на то, что ситуация в стране понемногу стабилизируется, снова было зафиксировано наибольшее количество летальных случаев от COVID-19 - 838 человек.

Виктор Ляшко объясняет, что какое-то время этот показатель ещё может оставаться высоким, так как больные с коронавирусом, попадая в больницу, лечатся и только после может наступить летальность. Так, в октябре, говорит, среднее время от появления симптомов болезни и до смерти составляло 14 дней. Поэтому в очередной раз призвал украинцев вакцинироваться.

"За последние три месяца 94% больных, которым диагностировали коронавирусную болезнь, не прошли полный курс вакцинации. Данные за последние три месяца также указывают на то, что вакцинированные лица госпитализируются в 5,5 раз реже невакцинированных.

Поэтому, когда мы, призываем вакцинироваться и защитить себя, это обоснованные данные, которые действительно спасают жизнь", - подчеркнул Виктор ляшко.

Также, по словам министра, по инициативе Минздрава достигнуты договорённости с Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций на открытие пунктов вакцинации в храмах. В некоторых украинских городах они уже заработали