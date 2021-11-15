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15.11.2021  08:51   Евгений Клочко

В церквях Запорожья теперь можно провакцинироваться от COVID-19

В Запорожье в Соборе Святой Троицы Православной церкви Украины и в Свято-Покровском соборе Украинской Православной церкви Московского Патриархата открыли пункты вакцинации от COVID-19.

В Запорожье открыли пункты вакцинации в храмах города
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Укринформ. По словам секретаря Запорожского горсовета Анатолия Курцева ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе остается сложной. Очень высокая заболеваемость и летальность.
 
"Работаем над тем, чтобы процесс вакцинации был доступен всем жителям Запорожья. Организуем мобильные бригады, они вакцинируют в отдаленных уголках города, а сегодня открыли дополнительно пункты прививки в двух храмах", - рассказал Анатолий Куртев.
 
В Запорожье открыли пункты вакцинации в храмах города
 
Провакцинироваться верующим в Соборе Святой Троицы Православной церкви Украины можно будет по воскресеньям с 9:00 до 16:00.
 
"Мы хотели развеять миф, что церковь против вакцинации. Мы оставляем вакцинацию по выбору самого человека. Мы не против и призываем не враждовать", - сказал владыка Фотий.
 
В Запорожье открыли пункты вакцинации в храмах города
 
Сделать прививку от коронавируса в Свято-Покровском соборе Украинской православной церкви Московского патриархата можно будет по воскресеньям с 08:00 до 13:00. Там будут работать два медработника и три регистратора. За день провакцинироваться смогут до 200 прихожан.
 
Напомним, в Харькове очередной пункт вакцинации от коронавируса открыли в городском центре занятости по улице Шевченко, 137-А. Медицинский пункт будет работать в будни с 8:30 до 17:00.
 
Источник:   Укринформ
 Тэги:  вакцинация, коронавирус, запорожье, харьков
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