15.11.2021 09:00 Рита Парфенова

Циклон из Скандинавии принесет в Харьков похолодание и не только

Прохладную и сухую погоду в Харьков принес мощный скандинавский антициклон UTA.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, на этой неделе нам стоит рассчитывать на достаточно прохладную, хотя и сухую погоду. Ее обеспечит надвинувшийся на Харьков мощный скандинавский антициклон UTA. В первую очередь это отразится на ночной температуре – в некоторые временные промежутки столбик термометра опустятся до отметки в 10 градусов мороза. В основном такие низкие температуры ожидаются по области, особенно в низменностях и по берегам водоемов.



В понедельник будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, ​​7-12 м/с. После 2-7 ночных градусов мороза днем ожидается 2-4° градуса тепла.



Во вторник, 16 ноября и среду, 17 ноября, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, без осадков. Ночью ожидается до 6—11° градусов мороза, днем – от нуля до пяти градусов тепла.



Вместе с похолоданием в Харькове повысится атмосферное давление. Оно вырастет до 1038-1040 гПа (778-78- мм рт. ст.). Такие показатели значительно превышают климатическую норму, поэтому людям с сердечно-сосудистыми проблемами нужно быть внимательными к своему самочувствию. Остальным также рекомендуется соблюдать режим сна и правильно питаться.



Напомним, ранее РЕДПОСТ уже писал, что с этой недели в Харькове прогнозируется стабильный «минус» по ночам. По составленному синоптиками долгосрочному прогнозу, во второй половине ноября в Харьков придут осадки в виде дождей. Первый более-менее устойчивый снежный покров можно ожидать в первой декаде декабря.