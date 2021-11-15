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15.11.2021  09:00   Рита Парфенова

Циклон из Скандинавии принесет в Харьков похолодание и не только

Прохладную и сухую погоду в Харьков принес мощный скандинавский антициклон UTA.

Прохладную и сухую погоду в Харьков принес мощный скандинавский антициклон UTA

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, на этой неделе нам стоит рассчитывать на достаточно прохладную, хотя и сухую погоду. Ее обеспечит надвинувшийся на Харьков мощный скандинавский антициклон UTA. В первую очередь это отразится на ночной температуре – в некоторые временные промежутки столбик термометра опустятся до отметки в 10 градусов мороза. В основном такие низкие температуры ожидаются по области, особенно в низменностях и по берегам водоемов.

В понедельник будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, ​​7-12 м/с. После 2-7 ночных градусов мороза днем ожидается 2-4° градуса тепла.

Во вторник, 16 ноября и среду, 17 ноября, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, без осадков. Ночью ожидается до 6—11° градусов мороза, днем – от нуля до пяти градусов тепла.

Вместе с похолоданием в Харькове повысится атмосферное давление. Оно вырастет до 1038-1040 гПа (778-78- мм рт. ст.). Такие показатели значительно превышают климатическую норму, поэтому людям с сердечно-сосудистыми проблемами нужно быть внимательными к своему самочувствию. Остальным также рекомендуется соблюдать режим сна и правильно питаться.

Напомним, ранее РЕДПОСТ уже писал, что с этой недели в Харькове прогнозируется стабильный «минус» по ночам. По составленному синоптиками долгосрочному прогнозу, во второй половине ноября в Харьков придут осадки в виде дождей. Первый более-менее устойчивый снежный покров можно ожидать в первой декаде декабря.

Источник:   Харьковский региональный центр по гидрометеорологии
 Тэги:  погода, похолодание, харьков
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