15.11.2021 09:29 Евгений Клочко

Под Харьковом сутки ликвидируют пожар на свалке бытовых отходов

Возгорание на временной свалке твердых бытовых отходов произошло 14 ноября в городе Мерефа.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Главного управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области.

На месте работают 3 пожарно-спасательных отделения. Горение мусора распространилось на 500 квадратных метров и сопровождается густым задымлением с быстрым распространением как вглубь, так и далее по полигону.

Локализовать возгорание удалось лишь к вечеру 14 ноября, однако пожарные продолжают ликвидацию огня.

Причины пожара на данный момент устанавливаются специалистами.

Напомним, 31 марта произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов в селе Пески Валковского района Харьковской области. На открытой территории горел бытовой мусор на площади ориентировочно 300 кв.м.