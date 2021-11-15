Под Харьковом сутки ликвидируют пожар на свалке бытовых отходов

Возгорание на временной свалке твердых бытовых отходов произошло 14 ноября в городе Мерефа.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Главного управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области.
На месте работают 3 пожарно-спасательных отделения. Горение мусора распространилось на 500 квадратных метров и сопровождается густым задымлением с быстрым распространением как вглубь, так и далее по полигону.
Локализовать возгорание удалось лишь к вечеру 14 ноября, однако пожарные продолжают ликвидацию огня.
Причины пожара на данный момент устанавливаются специалистами.
Напомним, 31 марта произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов в селе Пески Валковского района Харьковской области. На открытой территории горел бытовой мусор на площади ориентировочно 300 кв.м.
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