29.11.2021 19:40 Дмитрий Колоней

Спецпрокуратура займется харьковскими нардепами Александром Куницким и Николаем Кириченко

У харьковских избранников нашли необоснованные активы



Фото из открытых источников

Как ссообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Факты, по информации главы НАПК Александра Новикова, Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции, в частности, выявляет факты наличия необоснованных активов и незаконного обогащения.

"Речь идет о случаях, когда у декларанта есть имущество, приобретение которого он не может подтвердить законными доходами. Если такое имущество было выявлено на сумму от 1 миллиона 130 тысяч гривен до 7,7 миллионов ​​гривен, тогда направляется иск в Высший антикоррупционный суд и оно взимается в пользу государства. Когда такого имущества обнаружили более чем на 7,7 миллионов ​​гривен, открывается производство по незаконному обогащению, декларанту грозит уголовная ответственность и взыскание имущества в пользу налогоплательщиков. Уже есть первое такое дело. Речь идет об Илье Киве. НАПК совместно с Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой подготовили соответствующие материалы. Решение суда уже вынесено. Также по народному депутату Михаилу Волынцу из фракции "Батькивщина" антикоррупционная прокуратура подавала иск", — рассказал Новиков.

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По его словам, в декларациях пяти должностных лиц выявили признаки необоснованных активов.

"Это нардепы Николай Кириченко от "Слуги Народа", Александр Куницкий, тоже "Слуга Народа», Олег Кулинич, фракция "Доверие", а также Александр Бабиков (бывший замдиректора Госбюро расследований), Татьяна Таран — должностное лицо Слобожанского управления главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области. Материалы переданы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для подготовки материалов и заявления исков о взыскании необоснованных активов", — сообщил глава НАПК.

Отметим, в собственности нардепа Николая Кириченко больше 400 земельных участков. Александр Куницкий недавно исправил декларацию и указал, что живет и зарегистрирован в чужих квартирах, а также указал подарок в неденежной форме от Марины Куницкой, который оценил в 2 452 034 гривен. У "слуги народа" есть квартира в Запорожье (куплена в 2014 году), квартира в Израиле (2017 год), арендуемая квартира в Киеве (2019 год), строится квартира в Одессе.