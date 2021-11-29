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29.11.2021  19:40   Дмитрий Колоней

Спецпрокуратура займется харьковскими нардепами Александром Куницким и Николаем Кириченко

У харьковских избранников нашли необоснованные активы


Фото из открытых источников
Как ссообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Факты, по информации главы НАПК Александра Новикова, Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции, в частности, выявляет факты наличия необоснованных активов и незаконного обогащения. 
 
"Речь идет о случаях, когда у декларанта есть имущество, приобретение которого он не может подтвердить законными доходами. Если такое имущество было выявлено на сумму от 1 миллиона 130 тысяч гривен до 7,7 миллионов ​​гривен, тогда направляется иск в Высший антикоррупционный суд и оно взимается в пользу государства. Когда такого имущества обнаружили более чем на 7,7 миллионов ​​гривен, открывается производство по незаконному обогащению, декларанту грозит уголовная ответственность и взыскание имущества в пользу налогоплательщиков. Уже есть первое такое дело. Речь идет об Илье Киве. НАПК совместно с Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой подготовили соответствующие материалы. Решение суда уже вынесено. Также по народному депутату Михаилу Волынцу из фракции "Батькивщина" антикоррупционная прокуратура подавала иск", — рассказал Новиков.
 
 
По его словам, в декларациях пяти должностных лиц выявили признаки необоснованных активов.
 
"Это нардепы Николай Кириченко от "Слуги Народа", Александр Куницкий, тоже "Слуга Народа», Олег Кулинич, фракция "Доверие", а также Александр Бабиков (бывший замдиректора Госбюро расследований), Татьяна Таран — должностное лицо Слобожанского управления главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области. Материалы переданы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для подготовки материалов и заявления исков о взыскании необоснованных активов", — сообщил глава НАПК.
 
Отметим, в собственности нардепа Николая Кириченко больше 400 земельных участков. Александр Куницкий недавно исправил декларацию и указал, что живет и зарегистрирован в чужих квартирах, а также указал подарок в неденежной форме от Марины Куницкой, который оценил в 2 452 034 гривен. У "слуги народа" есть квартира в Запорожье (куплена в 2014 году), квартира в Израиле (2017 год), арендуемая квартира в Киеве (2019 год), строится квартира в Одессе.
 
 
Источник:   Факты
 Тэги:  коррупция, куницкий, харьков
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