29.11.2021 19:24 Дмитрий Колоней

Эвакуированы тысячи: полиция не нашла бомб в школах Харькова

По адресам выезжали следственно-оперативные группы, специалисты взрывотехнической службы ГУНП в Харьковской области.



Национальная полиция

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, информация о том, что в восьми школах на территории Индустриального, Немышлянского, Новобаварского, Слободского и Киевского районов, академии по улице Лермонтовской и аэропорта заложена взрывчатка, поступило в полицию утром 29 ноября

Специалисты обследовали почти 45 тысяч кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 3243 человека. Никаких взрывчатых предметов и веществ не обнаружено.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и уведомлений территориальных подразделений полиции. Решается вопрос квалификации событий по Уголовному кодексу Украины