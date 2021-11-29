Эвакуированы тысячи: полиция не нашла бомб в школах Харькова

По адресам выезжали следственно-оперативные группы, специалисты взрывотехнической службы ГУНП в Харьковской области.
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Харьков ожидает пасмурная погода с периодическим дождем и порывами ветра до 15-24 м/с.
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