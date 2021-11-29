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29.11.2021  19:24   Дмитрий Колоней

Эвакуированы тысячи: полиция не нашла бомб в школах Харькова

По адресам выезжали следственно-оперативные группы, специалисты взрывотехнической службы ГУНП в Харьковской области.


Национальная полиция
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, информация о том, что в восьми школах на территории Индустриального, Немышлянского, Новобаварского, Слободского и Киевского районов, академии по улице Лермонтовской и аэропорта заложена взрывчатка, поступило в полицию утром 29 ноября
 
Специалисты обследовали почти 45 тысяч кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 3243 человека. Никаких взрывчатых предметов и веществ не обнаружено.
 
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и уведомлений территориальных подразделений полиции. Решается вопрос квалификации событий по Уголовному кодексу Украины
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, эвакуация, харьков
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