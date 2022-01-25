25.01.2022 11:05 Виталий Хиневич

Украина ухудшила показатель в Индексе восприятия коррупции

В 2021 году Украина потеряла баллы в Индексе восприятия коррупции.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание "Вести".

Сообщается, что за год Украина потеряла в Индексе восприятия коррупции один балл.

Теперь страна имеет 32 балла из 100 возможных. Среди соседних стран наилучшая ситуация наблюдается в Польше, у Молдовы и Беларуси.

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Как отмечают эксперты, потеря одного пункта может являться следствием погрешности при подсчетах. Однако отмечают, что если наблюдать динамику за последние 10 лет, где показатели Украины существенно улучшились, то можно увидеть застой в борьбе с коррупцией в течение последних трех лет.

Напомним, ранее следователи в Харьковской области сообщили чиновнику о подозрении в получении неправомерной выгоды.