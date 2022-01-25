    
Главная Новости Харькова Общество Украина ухудшила показатель в Индексе восприятия коррупции
25.01.2022  11:05   Виталий Хиневич

Украина ухудшила показатель в Индексе восприятия коррупции

В 2021 году Украина потеряла баллы в Индексе восприятия коррупции.

Коррупция
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание "Вести".
 
Сообщается, что за год Украина потеряла в Индексе восприятия коррупции один балл. 
 
Теперь страна имеет 32 балла из 100 возможных. Среди соседних стран наилучшая ситуация наблюдается в Польше, у Молдовы и Беларуси.
 
 
Как отмечают эксперты, потеря одного пункта может являться следствием погрешности при подсчетах. Однако отмечают, что если наблюдать динамику за последние 10 лет, где показатели Украины существенно улучшились, то можно увидеть застой в борьбе с коррупцией в течение последних трех лет.
 
Напомним, ранее следователи в Харьковской области сообщили чиновнику о подозрении в получении неправомерной выгоды.
 
Источник:   Вести
 Тэги:  коррупция, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.01 Криминал и происшествия Наживался на иностранных студентах: пойман на взятке ректор харьковского вуза 28.12 Общество Алиной Мустафаевой заинтересовалось антикоррупционное агентство: харьковчанку ждет суд 29.11 Криминал и происшествия Спецпрокуратура займется харьковскими нардепами Александром Куницким и Николаем Кириченко
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 