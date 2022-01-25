В Харькове обезвредили террористов, готовивших нападения на городские объекты (фото)

Преступников, которые готовили серию разбойных нападений на городские объекты в приграничных регионах Украины, обезвредила СБУ.
Организованные преступные группировки под координированием спецслужб РФ обезвредили в Харькове и Жиромире, передает РЕДПОСТ. Преступников обезвредили в ходе масштабной операции СБУ.
Преступную группу организовали два местных жителя, один из которых имеет гражданство РФ. Под прикрытием якобы трудоустройства в охранной фирме они подбирали «кандидатов» в состав банды. Для этого использовали собственные связи среди представителей криминалитета.
В планы обезвреженной банды входила серия разбойных нападений на городские инфраструктурные объекты, включая коммерческую сферу. По их замыслу это должно было привести к дестабилизации внутренней обстановки в регионах.
У злоумышленников изъято взрывное устройство, стрелковое оружие и боеприпасы. Среди прочего, обнаружено:
В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушений и привлечению к ответственности виновных лиц.
Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленников проводились сотрудниками СБУ в Житомирской и Харьковской областях при координации Департамента контрразведки СБУ при процессуальном руководстве Житомирской областной прокуратуры.
Ранее мы писали, что киберспециалисты Службы безопасности Украины в Харькове разоблачили местного жителя, занимавшегося пропагандой нацизма и распространением нацистской символики на территории Украины.
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Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.
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