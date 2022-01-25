25.01.2022 11:07 Рита Парфенова

В Харькове обезвредили террористов, готовивших нападения на городские объекты (фото)

Преступников, которые готовили серию разбойных нападений на городские объекты в приграничных регионах Украины, обезвредила СБУ.



ssu.gov.ua

Организованные преступные группировки под координированием спецслужб РФ обезвредили в Харькове и Жиромире, передает РЕДПОСТ. Преступников обезвредили в ходе масштабной операции СБУ.

Преступную группу организовали два местных жителя, один из которых имеет гражданство РФ. Под прикрытием якобы трудоустройства в охранной фирме они подбирали «кандидатов» в состав банды. Для этого использовали собственные связи среди представителей криминалитета.

В планы обезвреженной банды входила серия разбойных нападений на городские инфраструктурные объекты, включая коммерческую сферу. По их замыслу это должно было привести к дестабилизации внутренней обстановки в регионах.

У злоумышленников изъято взрывное устройство, стрелковое оружие и боеприпасы. Среди прочего, обнаружено:

специальные технические устройства радиочастотного угнетения,

черновые записи с планами подготовки к разбойным нападениям,

средства связи,

компьютерная техника и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушений и привлечению к ответственности виновных лиц.





Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленников проводились сотрудниками СБУ в Житомирской и Харьковской областях при координации Департамента контрразведки СБУ при процессуальном руководстве Житомирской областной прокуратуры.

Ранее мы писали, что киберспециалисты Службы безопасности Украины в Харькове разоблачили местного жителя, занимавшегося пропагандой нацизма и распространением нацистской символики на территории Украины.