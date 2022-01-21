21.01.2022 13:41 Евгений Клочко

В Харькове практикующий врач занимался пропагандой нацизма в соцсетях

Киберспециалисты Службы безопасности Украины в Харькове разоблачили местного жителя, занимавшегося пропагандой нацизма и распространением нацистской символики на территории Украины.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Управления службы безопасности Украины в Харьковской области. По информации силовиков, 30-летний мужчина занимался распространением нацистской символики через запрещенную в Украине социальные сети Вконтакте и мессенджер Телеграмм.

Сообщается, что мужчина лично создавал и администрировал почти 10 сообществ с общей аудиторией в несколько десятков тысяч пользователей. Своими публикациями он распространял идеологию господства одной нации над всеми другими и разжигал межнациональную рознь.

Стоит отметить, что злоумышленник является практикующим врачом одного из медучреждений Харькова.

В ходе обыска по месту жительства злоумышленника обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику с противоправными медиаматериалами.

В рамках уголовного производства по ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности причастных лиц.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводило Управление СБУ в Харьковской области совместно со следователями ГУНП в Харьковской области при процессуальном руководстве Московской районной прокуратуры.