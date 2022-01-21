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21.01.2022  13:41   Евгений Клочко

В Харькове практикующий врач занимался пропагандой нацизма в соцсетях

Киберспециалисты Службы безопасности Украины в Харькове разоблачили местного жителя, занимавшегося пропагандой нацизма и распространением нацистской символики на территории Украины.

Пропагандой нацизма в соцсетях занимался врач из Харькова Пропагандой нацизма в соцсетях занимался врач из Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Управления службы безопасности Украины в Харьковской области. По информации силовиков, 30-летний мужчина занимался распространением нацистской символики через запрещенную в Украине социальные сети Вконтакте и мессенджер Телеграмм. 
 
Сообщается, что мужчина лично создавал и администрировал почти 10 сообществ с общей аудиторией в несколько десятков тысяч пользователей. Своими публикациями он распространял идеологию господства одной нации над всеми другими и разжигал межнациональную рознь.
 
Стоит отметить, что злоумышленник является практикующим врачом одного из медучреждений Харькова.
 
В ходе обыска по месту жительства злоумышленника обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику с противоправными медиаматериалами.
 
В рамках уголовного производства по ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности причастных лиц.
 
Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводило Управление СБУ в Харьковской области совместно со следователями ГУНП в Харьковской области при процессуальном руководстве Московской районной прокуратуры.
 
Ранее мы писали, что правоохранители призвали воздержаться от использования георгиевских лент и другой запрещенной символики во время мероприятий 8 и 9 мая.
 
Тэги:  сбу, нацизм, харьков
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