21.01.2022 13:33 Рита Парфенова

Медиков собираются переводить на полставки: что грозит руководителям

Медиков могут перевести на полставки чтобы не платить повышенную зарплату





Руководителям медзаведений, переводящим персонал на 0,5 или 0,75 ставки без уменьшения объемов работы, грозит штраф 65 тысяч грн за каждого работника.



Украинских медиков пытаются принудить переходить на полставки, чтобы не платить повышенные оклады. При этом фактически люди будут продолжать выполнять тот объем работы, что и раньше. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает РЕДПОСТ.



Радуцкий заверил, что Минздрав реагирует на подобные случаи и напомнил медикам, что в подобных случаях надо обращаться с жалобами в региональные управления Гоструда. «Если проверка подтвердит такой факт, то руководитель заведения будет оштрафован на 65 тыс. грн за каждого работника. Важно, что в ходе проверки Гоструд не разглашает личность заявителя», – отметил он.

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Более того, Радуцкий предложил медикам в таких случаях сразу обращаться в Комитет. «Отправляйте максимально подробную информацию, чтобы мы сразу понимали ситуацию. По моему мнению, ответственность за такие действия должна быть более жесткой – вплоть до отстранения от работы. Ведь мошенничество с зарплатами медиков – это преступление. У людей воруют деньги, гарантированные государством. Будем подключать МВД, НСЗУ, МЗ, руководителей ОГА и требовать оперативной реакции», – написал он.



Напомним, с 1 января установлен уровень минимальной заработной платы в государственных и коммунальных медицинских учреждениях на уровне 20 тыс. грн для врачей и 13,5 тыс. грн. для среднего медицинского персонала.