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02.02.2022  14:59   Дмитрий Колоней

Провернула аферы на сотни тысяч: под Харьковом будут судить мошенницу (фото)

Телефонная мошенница и ее подельники под Харьковом обманывали пенсионеров, выдавая себя за врачей.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, по информации  руководителя Чугуевской окружной прокуратуры Сергея Прилуцкого установлено, что осенью 2021 женщина с  двумя сообщниками провернула 5 афер в Змиеве.
 
 
Сперва мужчины звонили пенсионерам, представляясь врачами и сообщая, что их родным срочно необходима операция. При этом «медики» предупреждали, что к ним придет медсестра, которой необходимо передать деньги на лечение для родных. Таким образом мошенникам удалось выудить у людей почти 600 тыс. гривен. 
 
 
В Змиевский суд направлено обвинение организатору преступной группы - «медсестре». В зависимости от тяжести обвинений и усугубляющих вину моментов женщине грозит наказание в диапазоне от штрафа (от трех тысяч до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) до трех лет за решеткой.
 
На данный момент идет досудебное расследование в отношении сообщников женщины.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что под Харьковом мошенница обобрала пенсионеров на полмиллиона.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошеничество, афера, харьков, украина, змиев, чугуев
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