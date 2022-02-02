02.02.2022 14:59 Дмитрий Колоней

Провернула аферы на сотни тысяч: под Харьковом будут судить мошенницу (фото)

Телефонная мошенница и ее подельники под Харьковом обманывали пенсионеров, выдавая себя за врачей.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя Чугуевской окружной прокуратуры Сергея Прилуцкого установлено, что осенью 2021 женщина с двумя сообщниками провернула 5 афер в Змиеве.

Сперва мужчины звонили пенсионерам, представляясь врачами и сообщая, что их родным срочно необходима операция. При этом «медики» предупреждали, что к ним придет медсестра, которой необходимо передать деньги на лечение для родных. Таким образом мошенникам удалось выудить у людей почти 600 тыс. гривен.

В Змиевский суд направлено обвинение организатору преступной группы - «медсестре». В зависимости от тяжести обвинений и усугубляющих вину моментов женщине грозит наказание в диапазоне от штрафа (от трех тысяч до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) до трех лет за решеткой.

На данный момент идет досудебное расследование в отношении сообщников женщины.