    
Главная Фото Культура и Туризм Зимний Харьков: прогулка по поселку Артема (фото)
02.02.2022  15:13   Василий Голосный

Зимний Харьков: прогулка по поселку Артема (фото)

Побывав в этом районе Харькова, можно поверить в существование машины времени. Ведь вы окажетесь в конце 80-х, начале 90-х годов. Всё здесь напоминает о тех временах.

Зимний Харьков: прогулка по поселку Артема
 
Давайте и мы окунемся в эту атмосферу благодаря фотоснимкам Василия Голосного.

Фотогалерея

Тэги:  пейзаж, поселок артема, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.01 Культура и Туризм Прогулка вечерним заснеженным Харьковом (фото)   13.01 Культура и Туризм Морозное утро в Саржином Яру (фото)   31.12 Культура и Туризм Как выглядит Харьков накануне Нового года (фото)  
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 