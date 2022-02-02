02.02.2022 15:13 Василий Голосный

Зимний Харьков: прогулка по поселку Артема (фото)

Побывав в этом районе Харькова, можно поверить в существование машины времени. Ведь вы окажетесь в конце 80-х, начале 90-х годов. Всё здесь напоминает о тех временах.

Давайте и мы окунемся в эту атмосферу благодаря фотоснимкам Василия Голосного.

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