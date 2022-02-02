02.02.2022 15:25 Виталий Хиневич

Харьковский зоопарк ищет имя новорожденному верблюжонку

Харьковчанам предлагают дать имя верблюжонку, который родился 21 января.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского зоопарка.

Сообщается, что кличка должна быть оригинальной и подходить животному. Она может иметь отношение к дате рождения, именам родителей, а также к характеру верблюжонка. Варианты имен люди могут до 12 февраля оставлять в комментариях на официальной странице в Facebook Харьковского зоопарка.

Из предложенных вариантов зоологи выберут семь лучших. А вот кличку-победителя определит случай – финальный вариант определят путем лотереи.

Напомним, 21 января, в День объятий, в Харьковском зоопарке родился верблюжонок . Роды прошли без осложнений и довольно быстро. Особенностью данного события является то, что родился верблюжонок 21 января, в День объятий. Помимо этого, роды пришлись на январь, что необычно, так как потомство у верблюдов появляется в период с середины марта по май.