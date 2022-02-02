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02.02.2022  15:25   Виталий Хиневич

Харьковский зоопарк ищет имя новорожденному верблюжонку

Харьковчанам предлагают дать имя верблюжонку, который родился 21 января.

Верблюжонок
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского зоопарка.
 
Сообщается, что кличка должна быть оригинальной и подходить животному. Она может иметь отношение к дате рождения, именам родителей, а также к характеру верблюжонка. Варианты имен люди могут до 12 февраля оставлять в комментариях на официальной странице в Facebook Харьковского зоопарка.
 
Из предложенных вариантов зоологи выберут семь лучших. А вот кличку-победителя определит случай – финальный вариант определят путем лотереи.
 
Напомним, 21 января, в День объятий, в Харьковском зоопарке родился верблюжонок. Роды прошли без осложнений и довольно быстро. Особенностью данного события является то, что родился верблюжонок 21 января, в День объятий. Помимо этого, роды пришлись на январь, что необычно, так как потомство у верблюдов появляется в период с середины марта по май.
 
Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  зоопарк, верблюд, рождение, харьков
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