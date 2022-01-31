31.01.2022 12:10 Виталий Хиневич
В Харьковском зоопарке в праздничный день родился верблюжонок
21 января, в День объятий, в Харьковском зоопарке родился верблюжонок.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Харьковского зоопарка.
Сообщается, что родился самец-верблюд у семейной пары верблюдов Наташи и Саши, которые приехали в Харьков из Астрахани в 2011 году. Роды прошли без осложнений и довольно быстро.
Особенностью данного события является то, что родился верблюжонок 21 января, в День объятий. Помимо этого, роды пришлись на январь, что необычно, так как потомство у верблюдов появляется в период с середины марта по май.
Малыш родился здоровым. Немного отдохнув, встал и уже через несколько часов следовал за мамой. Низкие температуры верблюжонок воспринимает абсолютно нормально, все время находится с мамой на свежем воздухе и активно набирается сил благодаря молочному вскармливанию, которое продлится примерно от 6 до 18 месяцев.
Что касается горбиков у верблюжонка, то пока он имеет только зачатки горбов без внутреннего жира. Однако спустя несколько месяцев горбики приобретут вертикальное положение.
Напомним, Харьковский зоопарк решил продлить бесплатный вход
для посетителей.
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