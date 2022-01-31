31.01.2022 12:10 Виталий Хиневич

В Харьковском зоопарке в праздничный день родился верблюжонок

21 января, в День объятий, в Харьковском зоопарке родился верблюжонок.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского зоопарка.

Сообщается, что родился самец-верблюд у семейной пары верблюдов Наташи и Саши, которые приехали в Харьков из Астрахани в 2011 году. Роды прошли без осложнений и довольно быстро.

Особенностью данного события является то, что родился верблюжонок 21 января, в День объятий. Помимо этого, роды пришлись на январь, что необычно, так как потомство у верблюдов появляется в период с середины марта по май.

Малыш родился здоровым. Немного отдохнув, встал и уже через несколько часов следовал за мамой. Низкие температуры верблюжонок воспринимает абсолютно нормально, все время находится с мамой на свежем воздухе и активно набирается сил благодаря молочному вскармливанию, которое продлится примерно от 6 до 18 месяцев.

Что касается горбиков у верблюжонка, то пока он имеет только зачатки горбов без внутреннего жира. Однако спустя несколько месяцев горбики приобретут вертикальное положение.

Напомним, Харьковский зоопарк решил продлить бесплатный вход для посетителей.

Источник: Харьковский зоопарк

харьков, верблюд, рождение Тэги: зоопарк