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31.01.2022  12:10   Виталий Хиневич

В Харьковском зоопарке в праздничный день родился верблюжонок

21 января, в День объятий, в Харьковском зоопарке родился верблюжонок.

В Харьковском зоопарке родился верблюжонок. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского зоопарка.
 
Сообщается, что родился самец-верблюд у семейной пары верблюдов Наташи и Саши, которые приехали в Харьков из Астрахани в 2011 году. Роды прошли без осложнений и довольно быстро. 
Особенностью данного события является то, что родился верблюжонок 21 января, в День объятий. Помимо этого, роды пришлись на январь, что необычно, так как потомство у верблюдов появляется в период с середины марта по май.
 
 
Малыш родился здоровым. Немного отдохнув, встал и уже через несколько часов следовал за мамой. Низкие температуры верблюжонок воспринимает абсолютно нормально, все время находится с мамой на свежем воздухе и активно набирается сил благодаря молочному вскармливанию, которое продлится примерно от 6 до 18 месяцев.
 
Что касается горбиков у верблюжонка, то пока он имеет только зачатки горбов без внутреннего жира. Однако спустя несколько месяцев горбики приобретут вертикальное положение. 
 
Напомним, Харьковский зоопарк решил продлить бесплатный вход для посетителей.
 
Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  зоопарк, харьков, верблюд, рождение
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