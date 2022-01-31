31.01.2022 12:25 Виталий Хиневич

В Харькове произошло массовое ДТП

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Харьковской области.

Сообщается, что 31 января около 9:00 на улице Высоковольтной произошло ДТП с участием четырех машин.

По предварительной информации, водитель автомобиля марки "Nissan Maxima" нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с автомобилями марки "ГАЗ-2705", "Subaru", и "Nissan". В результате происшествия пострадавших выявлено не было.

Читайте также: В Украине намерены изменить правила оформления ДТП

В отношении нарушителя был составлен протокол согласно статьи 124 Административного кодекса Украины.

Напомним, в результате ДТП на Харьковщине в медицинское учреждение доставили 4 человека, среди которых один ребенок.