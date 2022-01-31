31.01.2022 12:40 Виталий Хиневич

В Харькове закончилась одна из вакцин от COVID-19

Поставки медицинского препарата ожидаются в ближайшее время.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "KHARKIV Today".

Сообщается, что харьковчане не могут сделать первую дозу прививки от коронавируса CoronaVac. Данная вакцина есть только для граждан, которые хотят привиться второй дозой.

По словам вице-мэра Светланы Горбуновой-Рубан, многие люди используют именно эту вакцину из-за того, что она не вызывает побочных реакций в виде повышенной температуры тела и боли в мышцах.

На данный момент в 21 пункте вакцинации есть в наличии препараты Moderna и Pfizer.

Напомним, что у большого количества пациентов, которые инфицированы новым штаммом коронавируса "Омикрон" , появляется новый симптом - боль в ухе.