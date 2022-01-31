31.01.2022 12:51 Рита Парфенова

Грузовик загорелся на улице Харькова (видео)

До приезда пожарных пешеходы и проезжавшие тушили пожар снежками.





Утром 31 января на проспекте Героев Сталинграда произошло возгорание грузового автомобиля ГАЗ, сообщает РЕДПОСТ.



Огонь охватил моторный отсек и кабину автомобиля времен советского автопрома, пламя подбиралось к металлическому прицепу.



Неравнодушные харьковчане помогали водителю тушить пожар снегом с ближайшего газона, и к приезду спасателей ГСЧС сумели сбить огонь.



Официальная информация уточняется.

Напомним, ночью 17 января возле мойки, расположенной по улице Мохначанской, 27, произошло возгорание автомобилей BMW X5 и Opel Vivaro. Автомобиль BMW X5 2015 года выпуска горел на площади два квадратных метра, в Opel Vivaro горели три квадратных метра. Причину возникновения пожара выясняются следователи.