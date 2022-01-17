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17.01.2022  10:41   Евгений Клочко

В Харькове сгорели 2 автомобиля возле автомойки

Пожар случился в Индустриальном районе Харькова 17 января ночью.

Пожар Харьков: 2 автомобиля сгорели возле автомойки в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную сводку Харьковской области, которая опубликована на сайте Харьковской областной государственной администрации.
 
Возле мойки, расположенной по улице Мохначанской, 27, произошло возгорание автомобилей BMW X5 и Opel Vivaro.
 
Автомобиль BMW X5 2015 года выпуска горел на площади два квадратных метра, в Opel Vivaro горели три квадратных метра. Причину возникновения пожара выясняются следователи.
 
Ранее сообщалось, что 3 декабря произошел пожар в гаражном кооперативе "Авто-19", расположенном на ул. Салтовское шоссе, 161, в Московском районе города Харькова. В ходе ликвидации пожара чрезвычайникам удалось спасти раритетный автомобиль «Mersedes 123».
 
Тэги:  пожар, харьков
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