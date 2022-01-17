17.01.2022 10:54 Рита Парфенова

В Харькове остановилась Канатная дорога: причины

Канатная дорога в парке Горького закрылась на профилактический ремонт.

Об этом РЕДПОСТ сообщили в парке Горького.

Аттракцион закрыли на профилактический ремонт с понедельника, 17 января. Работы по проверке функционирования канатки будут проводить три недели.

Предполагаемая дата ввода канатной дороги в строй – 4 февраля 2022 года.

Напомним, что после перевода часов парк Горького перешел на зимний режим работы. Аттракционы и развлекательные зоны будут работать на час меньше. Так, в будние дни аттракционы Детского парка работают с 10 до 20:00, а кассы с 10:00 до 19:45. Канатная дорога, развлекательный центр и аттракционы других зон с 11:00 до 21:00, кассы с 11:00 до 20:45. В выходные дни аттракционы Детского парка и канатная дорога с 10:00 до 21:00, кассы до 20:45. Аттракционы других зон и развлекательный центр с 10:00 до 22:00, кассы до 21:45. Такие правила будут действовать вплоть до начала теплого сезона.