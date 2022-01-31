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31.01.2022  13:10   Виталий Хиневич

На Марсе обнаружен "пень" длиною в 8 километров

Изучив образование круга, ученые смогут понять историю Марса.

Кратер на Марсе
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание "Фокус".
 
Сообщается, что необычный "пень" мог образоваться от удара. При увеличении изображения можно увидеть, что это кратер, которых мог образоваться от удара планетных тел.
Фотография была сделана весной 2021 года в северном полушарии Марса прибором космического аппарата Trace Gas Orbiter.
 
В это же время отмечается, что на Красной планете холод сохраняется даже в теплые периоды времени, поэтому кратер, находящийся в районе Acidalia Planitia круглый год содержит замороженный материал и заполнен водяным льдом.
 
 
Изучение объекта поможет ученым понять климат и историю Марса, пригодность планеты для жизни. Также это будет способствовать разработке последующих беспилотных экспедиций на Марс. 
 
Ранее мы писали про признаки женской измены, которые невозможно скрыть и какое поведение выдаст даму.
 
Источник:   Фокус
 Тэги:  марс, астрология, харьков
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