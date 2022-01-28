28.01.2022 11:40 Виталий Хиневич

Астрологи назвали самые опасные дни февраля

В феврале людей ожидает 4 дня, которые будут наиболее неблагоприятными в последний месяц зимы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Апостроф".

Сообщается, что 11 февраля Меркурий вместе с Плутоном образует агрессивный и негармоничный союз. 11 числа Меркурий и Плутон окажутся по одну сторону Земли и будут очень близко. Люди не смогут увидеть данного явления, но смогут прочувствовать явление на себе. 11 февраля лучше не начинать новые дела, так как они могут пойти довольно трудно и пойти не так как хотелось бы.

Сочетание Марса и Венеры 16 февраля будет гораздо опаснее предыдущего, поскольку проблем еще добавит и полная Луна в Леве.

Людей будет ожидать снижение работоспособности, усталость и слабость организма. Астрологи рекомендуют не нагружать себя тяжелыми делами, а новые планы и идеи начинать в другой день.

Убывающая Луна в Стрельце 24 и 25 февраля будет терять свои силы. Вместе с этим люди будут чувствовать слабость и потерю жизненных сил. Астрологи проанализировали положение планет и Луны, придя к выводу, что эти дни будут особенно опасны и наполнены проблемами. 24 и 25 февраля не нужно отправляться в далекие путешествия и совершать дорогие покупки. Покупки по акционным ценам могут обернуться разочарованием, а купленный товар окажется попросту ненужным.

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