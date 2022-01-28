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28.01.2022  11:40   Виталий Хиневич

Астрологи назвали самые опасные дни февраля

В феврале людей ожидает 4 дня, которые будут наиболее неблагоприятными в последний месяц зимы.

Гороскоп
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Апостроф".
 
Сообщается, что 11 февраля Меркурий вместе с Плутоном образует  агрессивный и негармоничный союз. 11 числа Меркурий и Плутон окажутся по одну сторону Земли и будут очень близко. Люди не смогут увидеть данного явления, но смогут прочувствовать явление на себе. 11 февраля лучше не начинать новые дела, так как они могут пойти довольно трудно и пойти не так как хотелось бы.
 
Сочетание Марса и Венеры 16 февраля будет гораздо опаснее предыдущего, поскольку проблем еще добавит и полная Луна в Леве. 
Людей будет ожидать снижение работоспособности, усталость и слабость организма. Астрологи рекомендуют не нагружать себя тяжелыми делами, а новые планы и идеи начинать в другой день. 
 
 
Убывающая Луна в Стрельце 24 и 25 февраля будет терять свои силы. Вместе с этим люди будут чувствовать слабость и потерю жизненных сил. Астрологи проанализировали положение планет и Луны, придя к выводу, что эти дни будут особенно опасны и наполнены проблемами. 24 и 25 февраля не нужно отправляться в далекие путешествия и совершать дорогие покупки. Покупки по акционным ценам могут обернуться разочарованием, а купленный товар окажется попросту ненужным.
 
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Источник:   Апостроф
 Тэги:  харьков, астрология, гороскоп
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