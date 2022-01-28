28.01.2022 08:41 Евгений Клочко

Знаки зодиака, с которыми лучше всего создавать семьи

Созвездие, под которым родился человек, может рассказать о многом, даже о том, приспособлен ли он к семейной жизни. Астролог Вера Хубелашвили поведала, с представителями каких знаков зодиака лучше всего создавать семьи.

Телец (20 апреля — 20 мая)

С человеком, рожденным под этим знаком зодиака, можно создать крепкую семью. Тельцы верны, терпеливы, миролюбивы и могут обеспечить вторую половинку. Представители знака никогда не провоцируют скандалы, спокойно реагируют на детскую истерику. Любые конфликтные ситуации они решают мирным путем. Тельцы стараются жить легко и беззаботно, чтобы сделать жизнь близкого человека такой же. С ними всегда весело и интересно. Чувственный и крепкий союз у Тельцов получится с Раками.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Люди, рожденные под этим знаком зодиака, легки в общении и стараются не создавать конфликтные ситуации. Они не любят усложнять жизнь ни себе, ни другим, поэтому истерики — это не про них. Весы считают, что любые недомолвки и разногласия можно уладить мирным путем. Гармоничные отношения у Весов получатся с Близнецами. Они оба являются эрудированными, могут вести интересные беседы и имеют много общих интересов.

Рак (22 июня — 22 июля)

Семья для Раков имеет важное значение — это смысл их жизни. Они готовы сделать все, лишь бы родные были счастливы и ни в чем не нуждались. Если у Раков нет детей, то всю свою ласку и любовь они будут отдавать второй половинке. Они никогда не станут громко выяснять отношения, а спокойно разберутся с возникшей ситуацией и найдут компромисс. Эмоциональный союз у Раков получится с представителями знака Скорпион. Они бережно будут относиться друг к другу и между ними создастся крепкая взаимосвязь.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Люди, рожденные под этим знаком зодиака, с большой ответственностью подходят к созданию семьи. Девы привыкли все и всегда анализировать, в том числе и свою семейную жизнь. Представители этого знака трезво оценивают любую ситуацию, являются рассудительными и вдумчивыми. Никто и никогда не увидит их истерику, потому что они так себя не ведут. Крепкий и удачный союз у Дев может получиться с Тельцами, которые лучше других понимают их и поддерживают.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги не спешат создавать семьи с кем попало, ведь для них это ответственный шаг. Для представителей знака важную роль играет соблюдение всех правил и приличий. Они не привыкли публично выяснять отношения, поэтому стараются сделать это спокойно и без посторонних глаз. Страстный и эмоциональный союз у Козерогов возможен с представителями знака Телец. У них крепкая взаимосвязь и они хорошо чувствуют друг друга.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Люди, рожденные под этим знаком зодиака, всегда стараются сглаживать острые углы и не создавать конфликтные ситуации. Благодаря этим качествам, Рыб можно смело назвать лучшими партнерами для создания семьи. Ради близких людей они готовы пойти на многое, даже отказаться от перспективной работы и карьеры. Гармоничные отношения у Рыб сложатся с Раками. Партнеры этих знаков очень похожи между собой, при этом у них много общего. В союзе с Рыбами можно прожить счастливую и долгую жизнь.

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