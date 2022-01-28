Выставка акварели открывается в Харькове

С 28 января по 18 февраля в Центре культуры на Пушкинской, 62 пройдет выставка живописи Марины Руденко и Ирины Александровой «Цветы на фоне пейзажа».
В экспозиции будут представлены натюрморты, городские и природные пейзажи, передает РЕДПОСТ.
По словам организаторов, художницы Ирина Александрова и Марина Руденко создали волшебные полотна. «Акварель чувствует все нюансы настроения мастера, может выбрыкивать, давать не те цвета, портить бумагу. Но когда все сошлось в одной точке: настроение художника, привязанность акварели, то возникают подлинные произведения искусства», – сообщили они.
Открытие выставки пройдет 28 января в 17:00. Мероприятие состоится с соблюдением действующих требований по предотвращению распространения COVID-19.
Выставка будет экспонироваться до 18 февраля на втором этаже Центра культуры и искусства на улице Пушкинской, 62. Время работы: с 11.00 до 19.00, выходной воскресенье и понедельник. Вход свободный с соблюдением действующих требований по предотвращению распространения COVID-19.
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