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28.01.2022  09:13   Рита Парфенова

Выставка акварели открывается в Харькове

С 28 января по 18 февраля в Центре культуры на Пушкинской, 62 пройдет выставка живописи Марины Руденко и Ирины Александровой «Цветы на фоне пейзажа».

В Харькове пройдет выставка живописи Марины Руденко и Ирины Александровой Цветы на фоне пейзажа.

В экспозиции будут представлены натюрморты, городские и природные пейзажи, передает РЕДПОСТ.

По словам организаторов, художницы Ирина Александрова и Марина Руденко создали волшебные полотна. «Акварель чувствует все нюансы настроения мастера, может выбрыкивать, давать не те цвета, портить бумагу. Но когда все сошлось в одной точке: настроение художника, привязанность акварели, то возникают подлинные произведения искусства», – сообщили они.

Открытие выставки пройдет 28 января в 17:00. Мероприятие состоится с соблюдением действующих требований по предотвращению распространения COVID-19.

Выставка будет экспонироваться до 18 февраля на втором этаже Центра культуры и искусства на улице Пушкинской, 62. Время работы: с 11.00 до 19.00, выходной воскресенье и понедельник. Вход свободный с соблюдением действующих требований по предотвращению распространения COVID-19.

Напомним, в Центре культуры и искусства  проходит выставка портретов выдающихся украинцев «Слава нации» ко Дню Соборности Украины.

Источник:   ХООМЦКиИ
 Тэги:  выставка, харьков
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