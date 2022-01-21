21.01.2022 12:54 Рита Парфенова

В Харькове открылась выставка портретов выдающихся украинцев

В Центре культуры и искусства открылась выставка портретов выдающихся украинцев «Слава нации» ко Дню Соборности Украины.





Портреты созданы учениками Люботинской специализированной художественной школы-интерната «Дивосвит» с использованием различных художественных стилей и техник, передает РЕДПОСТ.



На выставке «Слава нации» представлены портреты выдающихся украинцев, влияющих на мнения украинцев, обретающих независимость, которые создавали культуру и оставили свой след в наших сердцах.



Выставка будет экспонироваться до 11 февраля на первом этаже Центра культуры и истусства на улице Пушкинской, 62. Время работы: с 11.00 до 19.00, выходной воскресенье и понедельник. Вход свободный с соблюдением действующих требований по предотвращению распространения COVID-19.

Напомним, с 13 января по 5 февраля в галерее «Искусство Слобожанщины» проходит Всеукраинская художественная фотовыставка-конкурс «Натюрморт».