В Харькове открылась выставка портретов выдающихся украинцев

В Центре культуры и искусства открылась выставка портретов выдающихся украинцев «Слава нации» ко Дню Соборности Украины.
Портреты созданы учениками Люботинской специализированной художественной школы-интерната «Дивосвит» с использованием различных художественных стилей и техник, передает РЕДПОСТ.
На выставке «Слава нации» представлены портреты выдающихся украинцев, влияющих на мнения украинцев, обретающих независимость, которые создавали культуру и оставили свой след в наших сердцах.
Выставка будет экспонироваться до 11 февраля на первом этаже Центра культуры и истусства на улице Пушкинской, 62. Время работы: с 11.00 до 19.00, выходной воскресенье и понедельник. Вход свободный с соблюдением действующих требований по предотвращению распространения COVID-19.
Напомним, с 13 января по 5 февраля в галерее «Искусство Слобожанщины» проходит Всеукраинская художественная фотовыставка-конкурс «Натюрморт».
Комментариев: 0
Сегодня лучше действовать по формуле: «Семь раз отмерь…». Любые планы, опирающиеся на дипломатию и сотрудничество, а также связанные с деньгами, лучше всего отложить на потом.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ожидаются порывы ветра, 15–20 м/с. На дорогах гололедица.
21 января во всем мире отмечается теплый праздник – Международный день объятий.
влажность:
давление:
ветер: