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28.01.2022  09:19   Евгений Клочко

В Запорожье прогремел мощный взрыв - есть погибшие и раненые (видео)

Взрыв в Запорожье произошел в четырехэтажном жилом доме 28 января.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС Украины в Запорожской области.

Взрыв газа в жилом доме в Запорожье произошел 28 января в 04:04. Эпицентр взрыва находился в квартире, расположенной на втором этаже. Были разрушены несущие стены в одном подъезде, предварительно было повреждено 7 квартир. Из разрушенного подъезда было эвакуировано 15 человек.
 

В результате происшествия один человек погиб, еще двое ранены. На месте происшествия непрерывно проводятся поисковые работы по выявлению возможных пострадавших и разбору разрушенных конструкций.

Тэги:  взрыв, запорожье, газ, харьков
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