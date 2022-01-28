В Запорожье прогремел мощный взрыв - есть погибшие и раненые (видео)

28.01.2022 09:19 Евгений Клочко

Взрыв в Запорожье произошел в четырехэтажном жилом доме 28 января.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС Украины в Запорожской области.

Взрыв газа в жилом доме в Запорожье произошел 28 января в 04:04. Эпицентр взрыва находился в квартире, расположенной на втором этаже. Были разрушены несущие стены в одном подъезде, предварительно было повреждено 7 квартир. Из разрушенного подъезда было эвакуировано 15 человек.