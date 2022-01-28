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28.01.2022  08:31   Рита Парфенова

Под Харьковом мужчина получил ожоги на пожаре

Пожар произошел из-за нарушения правил при эксплуатации печного отопления

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Пожар в частном доме поселка Двуречная Купянского района начался около половины двенадцатого ночи 27 января, передает РЕДПОСТ.

До приезда спасателей огонь пытался потушить 40-летний хозяин дома, но получил ожоги от открытого огня.

Когда отделение 14-й ГПСЧ прибыло на вызов, горели конструктивные элементы дома и домашние вещи на площади в 40 квадратных метров. В считанные минуты пожарные локализовали огонь и в 01:40 потушили пожар полностью.

Причиной возникновения возгорания явилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Напомним, ранее 63-летний хозяин дома в селе Новоселовка самостоятельно ликвидировал очаг возгорания, который произошел от обогревателя.
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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