Под Харьковом мужчина получил ожоги на пожаре

Пожар произошел из-за нарушения правил при эксплуатации печного отопления
Пожар в частном доме поселка Двуречная Купянского района начался около половины двенадцатого ночи 27 января, передает РЕДПОСТ.
До приезда спасателей огонь пытался потушить 40-летний хозяин дома, но получил ожоги от открытого огня.
Когда отделение 14-й ГПСЧ прибыло на вызов, горели конструктивные элементы дома и домашние вещи на площади в 40 квадратных метров. В считанные минуты пожарные локализовали огонь и в 01:40 потушили пожар полностью.
Причиной возникновения возгорания явилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
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