28.01.2022 08:27 Рита Парфенова

В четырех районах Харькова отключат холодную воду 28 января. Список адресов

В части домов четырех районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Московский район:

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 50 (п. №4, стояк) до 12:00 28 января.

Новобаварский район:

ул. Цеховская (ч/с), ул. Цеховская (ч/с) до 20:00 28 января.

Основянский район:

ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 18:00 28 января.

Шевченковский район:

пр. Победы, 74-а (стояк),

ул. Отакара Яроша, 21,

пер. Семена Кузнеца (Ревкомовский) (ч/с) до 20:00 28 января.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 27 января было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.