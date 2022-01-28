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28.01.2022  08:27   Рита Парфенова

В четырех районах Харькова отключат холодную воду 28 января. Список адресов

В части домов четырех районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Московский район:

  • ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 50 (п. №4, стояк) до 12:00 28 января.

Новобаварский район:

  • ул. Цеховская (ч/с), ул. Цеховская (ч/с) до 20:00 28 января.

Основянский район:

  • ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 18:00 28 января.

Шевченковский район:

  • пр. Победы, 74-а (стояк),
  • ул. Отакара Яроша, 21,
  • пер. Семена Кузнеца (Ревкомовский) (ч/с) до 20:00 28 января.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 27 января было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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