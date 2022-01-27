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27.01.2022  08:20   Рита Парфенова

В шести районах Харькова отключат холодную воду 27 января. Список адресов

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Московский район:

  • ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 50 (п. №4, стояк) до 17:00 27 января.

Немышлянский район:

  • ул. Маршала Рыбалко, 46 (п. №2, спаренный стояк),
  • ул. Маршала Рыбалко, 20 (стояк) до 17:00 27 января.

Новобаварский район:

  • пр. Ново-Баварский (Ильича), 105 (п. №2) до 17:00 27 января,
  • ул. Власенко, 22 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 27 января.

Основянский район:

  • ул. Староверещаковская (ч/с),
  • проезд Верещаковский (ул. Красного Милиционера) (ч/с) до 20:00 27 января.

Слободской район:

  • пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №6, стояк) до 17:00 27 января.

Шевченковский район:

  • пр. Людвига Свободы, 35-б (п. №4, стояк),
  • ул. 23 Августа, 48 (п. №4, стояк),
  • ул. Отакара Яроша, 21,
  • пер. Семена Кузнеца (Ревкомовский) (ч/с) до 20:00 27 января.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 25 января было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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