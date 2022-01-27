27.01.2022 08:20 Рита Парфенова

В шести районах Харькова отключат холодную воду 27 января. Список адресов

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Московский район:

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 50 (п. №4, стояк) до 17:00 27 января.

Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 46 (п. №2, спаренный стояк),

ул. Маршала Рыбалко, 20 (стояк) до 17:00 27 января.

Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский (Ильича), 105 (п. №2) до 17:00 27 января,

ул. Власенко, 22 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 27 января.

Основянский район:

ул. Староверещаковская (ч/с),

проезд Верещаковский (ул. Красного Милиционера) (ч/с) до 20:00 27 января.

Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №6, стояк) до 17:00 27 января.

Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 35-б (п. №4, стояк),

ул. 23 Августа, 48 (п. №4, стояк),

ул. Отакара Яроша, 21,

пер. Семена Кузнеца (Ревкомовский) (ч/с) до 20:00 27 января.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 25 января было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.