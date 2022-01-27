27.01.2022 08:07 Рита Парфенова

В Харькове поймали кабельного вора (фото)

Злоумышленник оставил без свяжи жителей улицы Конторской Харькове.

Днем 29 января патрульные полицейские задержали двух мужчин, причастных к краже кабеля, передает РЕДПОСТ.

На улицу Конторскую патруль отправился после уведомление о срабатывании сигнализации. Во врем осмотра близлежащей территории правоохранители увидели около одного из колодцев связи мужчину, который подозрительно вел себя. А из другого колодца вылезал еще один мужчина. У обоих при себе были мотки срезанного кабеля и инструмент, вероятно, для его срезки.

Для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. В дальнейшем все обстоятельства будут устанавливаться следователями.

Напомним, ночью 30 декабря по улице Державинской была предпринята попытка кражи кабеля. Сотрудники полиции, выехавште на проверку сработавшей сигрализации, обнаружили двух мужчин в подвале многоэтажки. Правонарушители при себе имели мотки различных кабелей и инструменты, которые возможно предназначались для обрезки проводов.