27.01.2022 08:00

27 января: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

27 января 1945 года советские войска освободили узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Точное количество погибших в Освенциме так и не удалось установить, но как свидетельствуют документы Нюрнбергского трибунала, погибло 2,8 миллиона человек, 90 процентов из которых были евреи. До сих пор не установлены имена и судьбы тысяч пропавших в концлагерях.

1 ноября 2005 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, в которой постановила, что день 27 января будет ежегодно отмечаться как Международный день памяти жертв Холокоста. Инициаторами принятия соответствующей резолюции ООН выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, Украина, США, а их соавторами – еще более 90 государств. Резолюция призывает помнить о преступлениях прошлого и следить за тем, чтобы они не повторились в будущем.

Приметы дня

27 января отмечается память преподобных Исаии, Саввы, Моисея. В старину заметили, если в ночь на 27 января на небе много звёзд, то вскоре будет тепло и снежно; если же звёзд немного, то будет ненастье и вьюга. Белые облака в этот день обещали мороз. Если поутру ворона раскаркалась, то следует ждать метель. А если петухи спозаранку закричали в морозный день, то холод скоро отступит.

Также в этот день...



1756 – родился Вольфганг Амадей Моцарт, австрийский композитор («Дон Жуан», «Волшебная флейта», «Свадьба Фигаро»). Чудо-ребенок, чудо-композитор, обогнавший не только свое, но похоже, все времена вместе взятые. Блестящий полифонист, автор опер и серенад, инструментальных пьес и произведений духовной музыки. Чудо-человек, вечно нуждающийся и бесконечно талантливый, чудо-смерть, породившая массу слухов и мифов.



1826 – родился Михаил Салтыков-Щедрин, русский писатель-прозаик, сатирик.



1832 – родился Льюис Кэрролл (настоящее имя Чарльз Лютвидж Доджсон), математик, писатель, фотограф. Известен всему миру сказками «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье», утвердившими за автором славу непревзойденного мастера прозы и стиха.



1836 – родился Леопольд фон Захер-Мазох, австрийский писатель («Венера в мехах»), принципиальный противник садизма. Его фамилия дала название понятию «мазохизм».



1878 – родился Энди Чарльз Диленд, один из ведущих журналистов Чикаго Хроникл. Это он вел колонку криминальной хроники в самом криминальном городе начала 20-го века, это он бывал на фронте в Первую и во Вторую мировую, это он дружил с Уолтом Диснеем, и именно с него Уолт срисовал доброго, но тупого пса Гуффи. А еще Диленд написал книгу-пособие для пишущих журналистов, она называется «Как все было на самом деле или чего не стоит скрывать от самого себя».



1879 – родился Павел Бажов, русский писатель, автор уральских сказов.



1880 – начало свою деятельность Харьковское сельскохозяйственное общество. На Общество возлагалась следующая задача: содействовать развитию всех отраслей сельского хозяйства в Харьковской, Полтавской Курской, Воронежской и Екатеринославской, а также смежных с ними губерниях.



1901 – умер Джузеппе Верди, итальянский композитор, центральная фигура итальянской оперной школы.



1926 – в Лондоне шотландский изобретатель Джон Бэрд впервые продемонстрировал широкой публике телевизор, основанный на механической системе передачи изображения.



1948 – в продажу поступили первые магнитофоны (компании Wire Recording Corporation of America).



1944 – снятие 900-дневной блокады Ленинграда.



1948 – родился Михаил Барышников, российский и американский балетмейстер и артист балета.



1956 – вышел первый сингл Элвиса Пресли с песней «Heartbreak Hotel», в записи которого участвовали легендарные гитарист Чет Эткинс, пианист Флойд Крамер и барабанщик Доминик Ди-Джей Фонтана. Три месяца спустя песня Heartbreak Hotel возглавила американскую Топ-10, продержалась на вершине списков восемь недель и стала первым миллионным тиражом Элвиса. Ее перепевали в разное время разные исполнители.



1964 – родилась Бриджит Фонда, американская киноактриса («Точка невозвращения», «Скандал», «Маленький Будда»), продолжательница славной династии Фонда в кино.



1967 – заключен международный Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, объявивший космос достоянием всего человечества и установивший запрет на размещение в космическом пространстве ядерного оружия.



1977 – родилась Елена Ваенга, российская певица, автор песен.



1983 – умер Луи де Фюнес, французский киноактер, один из величайших комиков XX столетия.



1987 – на пленуме ЦК КПСС Михаил Горбачев впервые называет время правления Леонида Брежнева «эпохой застоя» и объявляет наступление нового этапа перестройки – «эру гласности».



2000 – Мик Джаггер зарегистрировал собственное имя как торговую марку.



2010 – умер Джером Дэвид Сэлинджер (р. 1919), американский писатель, классик литературы США XX века, наиболее известен как автор романа «Над пропастью во ржи».



Именины отмечают: Агния, Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Домн, Давид, Евсевий, Иеремия, Иван, Ипатий, Илья, Иосиф, Исаак, Исаия, Макарий, Марк, Маркелл, Моисей, Нина, Орион, Павел, Пафнутий, Прокл, Савва, Сергей, Стефан, Феодул.