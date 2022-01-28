28.01.2022 08:13 Рита Парфенова

Стрельба в Днепре: семьи погибших получат компенсации

Похороны погибших во время стрельбы на Южмаше гвардейцев возьмет на себя Нацгвардия, также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям жертв.

Как передает РЕДПОСТ, об этом на брифинге в Днепре рассказал командующий НГУ Николай Балан, сообщает корреспондент Укринформа.



«Находящимся в больнице кроме помощи от местных органов власти поступит материальная помощь - деньги уже есть на счету воинской части. Пятеро военных погибли при исполнении служебных обязанностей, поэтому Нацгвардия полностью берет на себя захоронение, а семьям будет выплачена компенсация, она составляет около 1 млн 800 тыс. грн», - отметил Балан.

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Пострадавшим провели операции, некоторые из которых продолжались более четырех часов. Сегодня запланированы еще две операции гвардейцев, получивших тяжелые ранения. Всем нацгвардейцам, которые были на дежурстве во время нападения, оказывается психологическая помощь.



Напомним, Командующий Нацгвардией Украины генерал-полковник Балан Николай Иванович подал рапорт об отставке после событий на Южмаше в Днепре. 27 января около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9:30 его задержали в г. Подгородное. По делу о расстреле в Днепре открыто уголовное дело, а Артемию Рябчуку сообщили о подозрении по трем статьям УК Украины.

