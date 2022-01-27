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27.01.2022  16:50   Виталий Хиневич

Командующий Национальной гвардией Украины подал в отставку

Генерал-полковник Балан Николай Иванович подал рапорт об отставке.

Балан Николай Иванович
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Суспільне".
 
Сообщается, что в Днепре командующий Национальной гвардией Украины генерал-полковник Балан Николай Иванович написал рапорт об отставке. Данное заявление он сделал во время брифинга. 
 
"Сегодня я написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство Президенту Украины об отставке от исполнения обязанностей", - сообщил военнослужащий.
 
Кроме этого отметил, что он отстранил от исполнения обязанностей командование полка, в котором служили нацгвардейцы, задействованные в охране Южмаша, чтобы они не оказывали влияния на ход расследования.
 
Балан Николай Иванович был назначен на эту должность 14 июня 2021 года, с 2019 года являлся исполняющим обязанности командующего Национальной гвардии Украины. 
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  армия, балан николай, харьков
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