27.01.2022 16:50 Виталий Хиневич

Командующий Национальной гвардией Украины подал в отставку

Генерал-полковник Балан Николай Иванович подал рапорт об отставке.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Суспільне".

Сообщается, что в Днепре командующий Национальной гвардией Украины генерал-полковник Балан Николай Иванович написал рапорт об отставке. Данное заявление он сделал во время брифинга.

"Сегодня я написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство Президенту Украины об отставке от исполнения обязанностей", - сообщил военнослужащий.

Кроме этого отметил, что он отстранил от исполнения обязанностей командование полка, в котором служили нацгвардейцы, задействованные в охране Южмаша, чтобы они не оказывали влияния на ход расследования.

Балан Николай Иванович был назначен на эту должность 14 июня 2021 года, с 2019 года являлся исполняющим обязанности командующего Национальной гвардии Украины.