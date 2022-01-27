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27.01.2022  16:28   

Прогулка вечерним заснеженным Харьковом (фото)

Как выглядит центр Харькова вечером в морозную январскую погоду, выяснял фотокорреспондент РЕДПОСТ .

Зима в Харькове, сквер стрелка

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Тэги:  снег, мороз, харьков, зима, пейзаж
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