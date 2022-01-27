27.01.2022 16:16 Ирина Круглова

Школьники Харьковской области пока не уйдут на дистанционное обучение

Такое решение было принято 27 января в ходе заседания региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Харьковской области.



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Школьники 5-11 классов областных учебных заведений пока продолжают занятия в обычном режиме, несмотря на рекомендации Министерства образования и науки, сообщает РЕДПОСТ

Однако директор департамента образования и науки ХОГА Анжелика Крутова сообщила, что с 31 января минимум на две недели рекомендовано отправить детей на дистанционную форму обучения, за исключением спецшкол.

В свою очередь, заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что решение о переводе харьковских школьников на дистанционное обучение будет приниматься городской комиссией в ближайшее время.

По ее словам, из 138 000 учеников харьковских школ на данный момент, в т.ч. гриппом болеют 3500 человек, из них около 1000 - имеют подтвержденный диагноз COVID-19. 115 харьковских школьников проходят лечение в стационаре Харьковской областной инфекционной больницы.

Она добавила, что если один ученик в школе заболевает коронавирусом, то весь его клас обязан уйти на самоизоляцию.

Горбунова-Рубан также отметила, что среди школьников возрастной группы 12-17 лет очень невысокий процент вакцинированных - 4%.

Напомним, Министерство образования и науки Украины направило руководителям учебных заведений рекомендации по организации образовательного процесса в период новой волны коронавируса.