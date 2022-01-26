26.01.2022 12:38 Евгений Клочко

В Украине рекомендовали перевести на "дистанционку" учеников 5-11 классов

Министерство образования и науки Украины направило руководителям учебных заведений рекомендации по организации образовательного процесса в период новой волны коронавируса.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на правительственный портал. Сообщается, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в конкретных регионах, учитывая консультации с Министерством здравоохранения, рекомендовано:

организовать образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования для учащихся 5-11 классов с использованием технологий дистанционного обучения не менее двух недель;

в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования организовать переход на обучение по дистанционной и/или смешанной форме с внесением соответствующих изменений в график образовательного процесса и расписания занятий;

в учреждениях профессионального высшего, высшего образования всех форм собственности и сфер управления ввести дистанционное обучение с 27 января по 25 февраля 2022 года, учитывая необходимые изменения в график образовательного процесса и расписания занятий.

В тоже время разрешаются занятия в 1-4 классах школ, а также всех дошкольных учреждений, независимо от эпидемиологической ситуации в регионе.