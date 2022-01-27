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27.01.2022  16:52   Дмитрий Колоней

Смертельное ДТП под Харьковом: водитель сбил человека и сбежал (фото)

В пригороде Харькова арестован виновник аварии.

ДТП Харьков: Сбил насмерть 25-летнего мужчину в Хорошево и сбежал 21-летний водитель Volkswagen Passat
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 23 января в 03:21 в полицию поступило сообщение об аварии по улице Родниковой в поселке Хорошево, в коорой водитель автомобиля сбил местного жителя. 25-летний пострадавший умер на месте ДТП. 
 
 
 
Полиция поймала виновника смертельной аварии и задержала его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 21-летний односельчанин погибшего. Его нашли у себя дома и в ДТП попал пьяным. После того, как он сбил мужчину за рулем «Volkswagen Passat», попытался скрыть следы преступления.
 
 
Авто правонарушителя изъято и помещено на площадку временного содержания транспорта. 
Проводится досудебное расследование. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, смерть, харьков, авария, сбежал с места дтп, труп
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