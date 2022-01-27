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27.01.2022  17:35   Дмитрий Колоней

Помогите найти: в Харькове пропала пожилая женщина с Новых Домов (фото)

В Харькове ищут 70-летнюю Валентину Тюкаеву, страдающую потерей памяти.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд Милена, 26 января 2022 года из своего дома в Садовом проезде возле супермаркета РОСТ Новые Дома в черной короткой дубленке, черном кашемировом берете, черных штанах, черных полусапожках, с черной сумкой в руках с паспортом, кошельком и мобильным телефоном (сейчас отключен) вышла невысокая, черноглазая, среднего телосложения женщшина с длинными седыми волосами 70-летняя Валентина Ивановна Тюкаева и пропала.

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Особые приметы - выпяченная нижняя челюсть, неправильный прикус. Женщина страдает потерей памяти!

Всем, кто имеет информацию просим звонить по телефонам: 068-777-0-112 

Напомним, ранее мы писали о поисках женщины, нуждающейся в медпомощи.

 

Тэги:  пропала женщина, новые дома, харьков
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