Помогите найти: в Харькове пропала пожилая женщина с Новых Домов (фото)

В Харькове ищут 70-летнюю Валентину Тюкаеву, страдающую потерей памяти.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд Милена, 26 января 2022 года из своего дома в Садовом проезде возле супермаркета РОСТ Новые Дома в черной короткой дубленке, черном кашемировом берете, черных штанах, черных полусапожках, с черной сумкой в руках с паспортом, кошельком и мобильным телефоном (сейчас отключен) вышла невысокая, черноглазая, среднего телосложения женщшина с длинными седыми волосами 70-летняя Валентина Ивановна Тюкаева и пропала.
Читайте также: Искали три дня: в Харькове найден пропавший без вести мужчина на Жигулях
Особые приметы - выпяченная нижняя челюсть, неправильный прикус. Женщина страдает потерей памяти!
Всем, кто имеет информацию просим звонить по телефонам: 068-777-0-112
Напомним, ранее мы писали о поисках женщины, нуждающейся в медпомощи.
Комментариев: 0
Пора заняться финансовой сферой: навести порядок в денежных делах, принять решение о крупных покупках. Не исключено получение прибыли: какие-то из ваших проектов способны принести дивиденды.
Облачно с прояснениями. Без осадков. Утром местами туман. На дорогах гололедица.
27 января 1945 года советские войска освободили узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
влажность:
давление:
ветер: