26.01.2022 08:12 Рита Парфенова

В Харькове нашли женщину, нуждающуюся в медпомощи

Поиски 39-летней Дарьи Волокитиной завершились успешно.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисково-спасательный отряд "Милена", в Харькове завершились поиски 39-летней Дарьи Волокитиной. В течении суток женщину нашли живой



Дарья, невысокая, худощавая, кареглазая, темноволосая женщина в куртке цвета хаки, спортивных штанах в начесом наружу, горчичном шарфе и серых демисезонных туфлях, в 25 января 2022 года в 12:30 вышла из своего дома по проспекту Победы (возле круга 20-го трамвая на Алексеевке). Нашли ее 26 января.

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