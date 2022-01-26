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26.01.2022  08:12   Рита Парфенова

В Харькове нашли женщину, нуждающуюся в медпомощи

Поиски 39-летней Дарьи Волокитиной завершились успешно.

Найдена 39-летняя Дарья Волокитина. Новости Харькова

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисково-спасательный отряд "Милена", в Харькове завершились поиски 39-летней Дарьи Волокитиной. В течении суток женщину нашли живой

Дарья, невысокая, худощавая, кареглазая, темноволосая женщина в куртке цвета хаки, спортивных штанах в начесом наружу, горчичном шарфе и серых демисезонных туфлях, в 25 января 2022 года в 12:30 вышла из своего дома по проспекту Победы (возле круга 20-го трамвая на Алексеевке). Нашли ее 26 января.

Напомним, ранее мы писали о загадочной смерти Степана Исакова, пропавшего на серой Хонде.

Источник:   ПСО Милена
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков
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