27.01.2022 18:16 Евгений Клочко

"Такого кровавого месива я еще не видел": бывший военный про днепровского стрелка

В военном коллективе было не все очень хорошо, там есть внутренняя проблема.

Об этом корреспонденту РЕДПОСТ рассказал бывший военный с многолетним стажем, глава Областной организации ветеранов Украины Анатолий Хиневич.

По его словам причиной трагедии могли стать проблемы внутри коллектива караула.

"Так не рождается человек и не берётся за оружие, чтобы расстрелять караул вместе с начальником караула. Это говорит о том, что те навыки, когда-то наработанные, связанные со службой войск, с подбором личного состава, входящего в состав караула - они проходили специальную подготовку и отбор. Это называлось "Команда 80-А". Это те, кто участвовал в охране всех объектов - военных, ракетных и так далее. По этой категории работала сначала общественность, военкомат, потом приезжали специалисты с войск и отбирали. И этих людей определяли в подразделения охраны.

Я 30 лет прослужил, а сейчас почти 30 лет не служу в армии, но мне кажется, что этот момент упущен. Кровавое месиво. Я за свою службу 30-летнюю такого кровавого месива не видел. При том отвечая так спокойно за совершённое - это поражает. И я скажу, что если и будет суд, если будут его оправдывать... Я не думаю, что он психически нездоров, это просто человек подготовлен, насмотревшись вот этих всех реальных боевиков и психологически был готов к такому действию. Но то, что там есть внутренняя проблема, я в этом не сомневаюсь!", - подытожил Анатолий Хиневич.

Напомним, бойца Нацгвардии, который расстрелял сослуживцев в Днепре и убил пятерых человек, допросили сотрудники правоохранительных органов.